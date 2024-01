Andreas Muller e Veronica Peparini, il video dell'ultima ecografia: come stanno le gemelline

Andreas Muller e Veronica Peparini non potrebbero essere più felici in questo momento. I due, infatti, sono in attesa di diventare genitori di due splendide gemelline che nasceranno all'incirca tra tre mesi. Veronica, infatti, è alla 26esima settimana di gravidanza e non passa giorno in cui non mostra la quotidianità della sua gravidanza a 52 anni sui social o in cui non viene ripresa dal suo fidanzato mentre balla con il pancione o mentre gioisce di questo stato di grazia che sta vivendo con questa gravidanza che, nonostante la grande gioia, ha portato anche qualche momento di sconforto per dei problemi che le bimbe hanno avuto durante la gestazione.

Ma come stanno ora le gemelline? È passato il periodo più pericoloso e cosa ne é oggi di quella trasfusione feto-fetale di cui hanno sofferto le piccole nei primi mesi di gravidanza. A mostrarci l'ultima ecografia di Veronica è stato proprio Andreas Muller che non si stanca mai di riprendere la sua fidanzata e mostrare a tutti quanto sia bella con un pancione enorme e una luce negli occhi che la rende radiosa. E nel video, pubblicato prontamente sui social, si possono vedere i profili dei visi delle piccole che emergono sul monitor durante l'ecografia. Sembra proprio che le bimbe ora stiano bene e che la preoccupazione per la loro salute sia passata. A dimostrazione di ciò c'è anche il fatto che Andreas scherza con Veronica lasciando intendere che le bimbe hanno dei lineamenti da maschietti. Un siparietto, quello tra i due, dolcissimo e divertente che ha conquistato i fan che non vedono l'ora, tanto quanto loro, di conoscere, per la prima volta, le piccole di casa Muller-Peparini. E non manca molto al loro arrivo nel mondo.

E nell'attesa non ci resta che continuare a seguire Veronica e Andreas sui social e deliziarci con i loro meravigliosi racconti di gravidanza.