"Stanno nascendo le gemelline?", sintomi sospetti per Veronica Peparini, Andreas Muller in allarme, il video

"Stanno nascendo?". Andreas Muller va nel panico più totale per quella che sembra essere la nascita imminente delle sue gemelline. Il futuro papà 27enne delle piccole Penelope e Ginevra, che presto verranno alla luce, ha vissuto un forte momento di preoccupazione misto ad ansia ed emozione credendo fosse arrivato il momento della nascita delle sue bimbe. La sua compagna ormai da 6 anni, Veronica Peparini, più grande di lui di 25 anni, è infatti attualmente alla fine dell'ottavo mese di gravidanza e ogni momento potrebbe essere quello giusto per l'arrivo delle due bimbe che Veronica e Andreas hanno tanto desiderato.

Una gravidanza a rischio, quella di Veronica Peparini, che ha resto il futuro papà Andreas ancora più preoccupato e in ansia per la sua compagna e le sue bimbe al punto da allarmarsi per ogni minimo imprevisto, movimento, sintomo della sua amata Veronica, conosciuta in tv durante la sua esperienza di allievo di danza nel programma Amici dove lei era la sua insegnante. Ora, i due, sono felicemente fidanzati da ben 6 anni e stanno per diventare genitori, lui per la prima volta, lei per la terza. Ma quando nasceranno le gemelline di Andreas Muller e Veronica Peparini? Quando i due potranno vivere il magico momento del parto? Andreas era convinto che questo momento fosse arrivato quando ieri, in diretta sui social, ha voluto condividere il momento in cui è andato nel panico a causa di alcuni sintomi vissuti da Veronica che sembravano essere preludio di un imminente parto.

"Tutto ok, stanno nascendo, dobbiamo andare?" ha subito chiesto Andreas alla compagna mostrando una forte preoccupazione e raggelandosi dalla paura, oltre che dall'emozione. Veronica, però, l'ha subito tranquillizzato dicendo che non era ancora arrivato il momento del parto, per ora, anche se stava avendo dei sintomi sospetti come un indurimento improvviso della pancia. Ma anche se si è trattato di un falso allarme, ormai manca pochissimo all'arrivo delle due piccole di casa Muller-Peparini.

Quando nascono le gemelline di Andreas Muller e Veronica Peparini

Era il 23 dicembre del 2023 quando Veronica Peparini annunciata di essere alla 23esima settimana di gravidanza. Ora siamo a metà marzo 2024 quindi Veronica è verso la fine dell'ottavo mese di gravidanza. Secondo i calcoli le gemelline di Andreas Muller e Veronica Peparini nasceranno ad aprile 2024. Ma staremo a vedere.

Andreas Muller nel panico per la nascita imminente delle gemelline, il video