Muller-Peparini, apprensione per la gravidanza: "Non c'entra l'età"

"Non vedevamo l'ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene com'è sempre accaduto in questi 4 mesi. Questa mattina però purtroppo la visita non è andata come doveva andare". Con questo messaggio, condiviso ieri tra le storie Instagram, Andreas Muller ha fatto sapere ai follower che ci sono alcuni problemi con la gravidanza. Veronica Peparini, alla fine del quarto mese, aspetta due gemelle dal compagno e proprio ieri - prima della visita - aveva pubblicato un post con alcune immagini di queste ultime settimane: "Questa mattina stiamo andando a controllare come stanno le gemelline dal nostro team di dottoresse di fiducia al Bambino Gesù a Roma - si legge - intanto vi lascio qui questi momenti di fine quarto mese, tra sbalzi ormonali e amore".

Il drammatico aggiornamento è arrivato qualche ora dopo sul profilo del ballerino e da quel momento la coppia è chiusa in un pesante silenzio. "Senza fare allarmismi speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori" ha scritto ancora Andreas. I follower, però, non gli fanno mancare tutto il loro affetto e li inondano di messaggi d'incoraggiamento e vicinanza.

Non mancano, purtroppo - come spesso accade sui social - commenti indelicati, come quelli sull'età della coreografa. Veronica Peparini ha 52 anni e ha ammesso di aver avuto bisogno di un aiuto medico per restare incinta, e più di qualcuno insinua che il problema potrebbe essere proprio quello. Il dibattito è infiammato e tante mamme intervengono: "La gravidanza monocoriale è super delicata, non c'entra l'età - fa sapere una follower - Io sono mamma di due meravigliose gemelle monocoriali. La mia gravidanza non è stata facile perché quasi al quarto mese ho avuto il TTS, rischiavo di perderle entrambe. Ovviamente sono stati momenti difficili. Grazie all'Ospedale Buzzi di Milano e tutto il team, ho fatto l'intervento su placenta e le ho salvate entrambe. Auguro ai ragazzi di avere tanta forza e di poter prendere le loro principesse in braccio". E non è l'unica testimonianza: "È complicata la gravidanza gemellare. Io ho partorito a 28 anni due gemelli, a 24 settimane, e sono qui. Hanno 7 anni". Andrea e Veronica non rispondono, ma certamente leggono e troveranno conforto in tanto affetto.