Muller-Peparini, polemica per i palloncini alla festa delle bimbe: lui è furioso

Credeva di fare un gesto dolce, invece Andreas Muller si è ritrovato subissato dalle polemiche. Tutto nasce quando il ballerino, da poco diventato papà delle gemelline Penelope e Ginevra, avute dalla collega Veronica Peparini, ha deciso di far volare dei palloncini nel cielo affinché la notizia raggiungesse "simbolicamente" un suo zio scomparso. Peccato però che i palloncini si siano bloccati sul balcone della vicina che abita al piano di sopra, dettaglio quest'ultimo su cui lui stesso ha ironizzato: "Tutto è bene quel che finisce bene" scrive su Instagram "nessun animale è morto e non abbiamo inquinato l'ambiente a causa dei nostri palloncini. Si sono bloccati sul balcone di una vicina e sono stati tolti". Ebbene, proprio dopo questa battuta sono esplose le polemiche.

Nei messaggi diretti arrivati in privato ad Andreas infatti, in molti lo accusano di aver fatto un gesto poco ecologico: "Ci dovevi pensare prima di liberarli. Sei appena diventato papà. Dovresti avere più rispetto del mondo che lascerai alle tue figlie". Accuse di fronte alle quali l'ex volto di Amici strabuzza gli occhi: "Raga vi prego ditemi che non siete seri, oppure io sono impazzito completamente e non so come funziona questo mondo" dice in un video in cui si mostra un po' alterato. "Uno fa volare dei palloncini in aria - peraltro per far sapere a mio zio che non c'è più che le bimbe sono nate - poi chiede scusa perché i palloncini non hanno ucciso nessun animale né sono arrivati nel cielo e nel mare. Voi rispondete che non va bene lo stesso. Non vi va bene un caz**. Non va bene neanche scusarsi e il problema è come lascerò il pianeta alle mie figlie quando in giro c'è gente che stupra le ragazzine. Cancellatevi dai social".