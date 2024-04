Veronica Peparini e Andreas Muller, il dolce video per le loro bimbe: "Un mese dalla vostra nascita"

Il 18 marzo Veronica Peparini e Andreas Muller sono diventati genitori delle loro gemelline, Ginevra e Penelope. A un mese di distanza i due ballerini hanno voluto festeggiare condividendo un video. "A casa, sfatti, senza trucco né parrucco, in pigiama e senza esser passati davanti lo specchio per sistemarci… Oggi un mese dalla vostra nascita", hanno scritto la coreografa 53enne e il ballerino 27enne. La didascalia accompagna un breve, ma emozionante, filmato in cui i due hanno montato insieme due momenti molto diversi tra loro ma estremamente magici e il fatto che indossassero la stessa tenuta da casa rende il tutto ancora più dolce. Nella prima parte si vede Peparini ancora con il pancione e a pochi giorni dal parto, nella seconda invece i due che tengono in braccio le piccole.

"Dopo essere diventato padre mi sento invincibile. Mi sento indispensabile. Mi sento il più figo del mondo", ha dichiarato solo pochi giorni fa Muller rispondendo al commento di un fan. Il momento che la coppia sta vivendo è magico, anche per accanto a loro ci sono anche i fratelli maggiori delle gemelline: Daniele e Olivia, 16 e 10 anni, nati dal matrimonio tra Peparini e il ballerino Fabrizio Prolli.