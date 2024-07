"Volevano multarmi perché guidavo in costume". Il video dell'ex tronista di Uomini e Donne è virale: cosa è successo

Alessandra Somensi, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è diventata virale. Ieri, sabato 13 luglio, la 29enne stava andando all'idroscalo a Milano in auto quando è stata fermata per un controllo dalla polizia. La poliziotta che le ha chiesto di fermarsi le ha però subito contestato l'abbigliamento: costume da bagno con sopra solo una camicia bianca sbottonata.

Somensi sbalordita dalle critiche ha deciso di riprendere, con la telecamera rivolta verso di lei così da non inquadrare mai l'agente, la conversazione avuta per poi pubblicarla su Instagram. Il video è diventato virale, è stato ripostato dalla pagina Instrashtenimento, e si è acceso un vero e proprio dibattito.

"Non può andare in giro come vuole, con una camicetta sbottonata dove si vede... Non può", queste le parole dell'ufficiale delle forze dell'ordine nel video. "Ma perché dov'è scritto sul codice stradale che io non posso andare in giro in costume? Io sto andando all'Idroscalo", ribatte l'ex volto tv. "No, non si può andare in giro con il costume assolutamente. Lei inizi ad abbottonarsi e poi io controllo quello che devo controllare", chiosa poi la poliziotta, "Lei non può andare in giro seminuda". "Follia, follia totale", sono le ultime parole dell'influencer prima della fine del video. Alla fine Alessandra non è stata multata: "Multa scampata. Voleva avere ragione lei, me ne sono andata sgommando".

Oggi, 14 luglio, l'ex corteggiatrice ha deciso di rifare esattamente la stessa strada non più con il costume sotto ma comunque con la camicia aperta: "Magari ribecco la sceriffa", scrive su Instagram.

È vietato guidare con il costume da bagno?

Ma cosa prevede il codice della strada? In realtà - spiega "La legge per tutti", portale che si occupa di informazione legale - nel Cds non c'è nessun riferimento espresso agli abiti da indossare al volante. L'unico divieto inserito nel codice, che ha qualche attinenza col vestiario, è contenuto all’articolo 169 che recita: "In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida". Il che, evidentemente, poco ha a che fare con i costumi.

"Concludendo - si legge sul portale, che aveva proprio analizzato una situazione simile - non sono previste multe per chi guida a torso nudo, almeno per gli uomini. Nel caso delle donne, il seno in 'bella evidenza' potrebbe essere (ma non è detto) contestato da una pattuglia della polizia per via della distrazione che potrebbe determinare negli altri conducenti".