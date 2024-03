Fedez su Muschio Selvaggio: "La situazione è una mer*a e i soldi stanno finendo"

Solo altre due puntate. Questi solo gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Muschio Selvaggio, il podcast nato da Fedez e Luis Sal e che adesso è al centro di una diatriba legale. Da dieci mesi, ovvero poco dopo la fine dell'amicizia (e la collaborazione), tra il rapper e lo youtuber, al fianco di Federico c'è Mr Marra. I due hanno "lavorato molto", come più volte hanno sottolineato, per risollevare un progetto che "era sommerso dalla mer*a".

Fedez, come aveva annunciato, oggi 11 marzo, in occasione dell'uscita della terzultima puntata, ha parlato apertamente del futuro di Muschio. "Io e Marra abbiamo registrato una piccola intro sul futuro di Muschio che purtroppo per ora si interrompe qui. Scelta sofferta da parte mia e di Marra perché eravamo molto contenti della direzione che aveva preso questo podcast: abbiamo lavorato duramente insieme a tutti i ragazzi per cercare di far evolvere questo formato in qualcosa di diverso e migliore. Purtroppo questa situazione è una mer*a per dirlo in francese", ha dichiarato Fedez in una storia Instagram.

"Io ci tenevo - ha continuato il rapper - a ringraziare Davide Marra: quando abbiamo preso in mano il podcast era sommerso dalla mer*a, sembrava morto e in dieci mesi di lavoro abbiamo fatto rinascere una cosa in cui nessuno avrebbe mai scommesso. È stata un'esperienza pazzesca ci siamo super divertiti avremmo voglia di fare tantissime altre cose però per ora ci fermiamo e poi capiremo".

Il video dell'intervista a Medy, rapper bolognese classe 2001, è anticipato da un momento in cui hanno parlato solo Fedez e Mr Marra.

"Abbiamo girato questa e altre due puntate poi non ne gireremo perché la situazione è in una fase di stallo, i soldi stanno finendo. Da 10 mesi lavoriamo a questo podcast senza poter costruire quello che vorremmo costruire ed è molto complesso, Una parte dell'entrata, che sono le visualizzazioni, non vanno neanche al progetto stesso e visto le ultime vicissitudine non riteniamo opportuno andare avanti. Sta diventando una situazione insostenibile per tutti", ha spiegato Fedez

"Non è stato facile, ma molti di voi hanno apprezzato e ringrazio Federico e tutta la squadra che mi hanno accolto, dopo le prossime due puntate aspetteremo le decisione dei giudici. La situazione non si è risolta e si potrebbe anche impantanare in lungaggini legali e non è nostro interesse", ha dichiarato Mr Marra.

"Noi vorremmo portare avanti il podcast e io sono disposto a pagare la parte del podcast che non è mia anche di più del suo valore. Noi vorremmo portare avanti questo progetto", ha ribato Federico spiegando anche di essere pronto a investire molto denaro. "Io sono gasato, abbiamo voglia di fare - ha aggiunto - e noi vorremmo portarlo avanti e non abbiamo capito l'altra parte. La situazione è: o la portiamo avanti noi oppure lasciamo e forse ci vedremo da un'altra parte, chissà".