Fedez e l'addio a Muschio Selvaggio: "Mi levo dai cogl**ni". Poi ritratta tutto: "Ho troppi processi, mi confondo"

Ultima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez e Mr. Marra. "Puntata molto divertente", afferma Fedez che in una storia su Instagram ha anche annunciato: "Muschio selvaggio finisce qui, anzi non lo so. Muschio Selvaggio passa nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai cogl**ni".

Sembra, dunque, vera l'indiscrezione - fatta circolare la settimana scorsa da Selvaggia Lucarelli - di un ritorno sulla scena di Luis Sal pronto a ripartire proprio da Muschio Selvaggio. Evidentemente i due non hanno trovato un accordo economico sul passaggio della titolarità del podcast al solo Fedez.

Un anno fa, il sodalizio tra Luis Sal e Fedez giungeva al termine e la decisione di chiudere (per il momento) il podcast è arrivata dopo una serie di vicissitudini legali tra i due, che hanno reso la situazione insostenibile. Per ora non è dato sapere se la fortunata esperienza di Fedez con Mr. Marra proseguirà in altro modo e con altro titolo. Intanto nell'ultimo episodio parlano di porno recensendo alcuni film e per questo il video, pubblicato su YouTube, è stato vietato agli under 18.

Errata corrige di Fedez in un video

Poche ore dopo ecco che però Fedez ha dovuto correggere quanto aveva dichiarato. "Devo fare un errata corrige su Muschio che l'avvocato di Luis ci ha già chiamato tutto agitato".

In un video pubblicato su Instagram ha dichiarato: "Ci è arrivata una lettera da parte dell'avvocato di Luis quindi devo auto-smentirmi, dovete scusarmi ragazzi ho troppi processi e quindi confondo le linee difensive di vari processi. La nostra strategia non è che lasciamo tutto a Luis, no no. Noi aspettiamo che la magistratura si pronunci e posso dire? Io voglio molto bene alla magistratura. Io non so se Luis vuole bene alla magistratura ma io forse un po' di più e credo nella magistratura e aspettiamo e vediamo cosa dirà la legge".

