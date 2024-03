Luis Sal pronto a riprendersi Muschio Selvaggio: chi prenderà il posto di Fedez

Fedez ha salutato gli ascoltatori di Muschio Selvaggio il 25 marzo scorso, con l'ultima puntata comunicata insieme all'annuncio del passaggio del podcast nelle mani di Luis Sal. "Io e Marra ci leviamo dai cogl**ni" ha dichiarato il rapper in una storia Instagram (poi arricchita da ulteriori precisazioni), avallando così l'indiscrezione secondo cui l'ex socio sarebbe pronto a tornare in scena e riprendere la titolarità del format su cui da quasi un anno è in corso una battaglia legale.

In merito alla questione si attende che la magistratura si pronunci, ma nel frattempo DavideMaggio.it ha anticipato come il podcast potrebbe andare avanti. A iniziare dalla conduzione che torna a Luis Sal affiancato da Homyatol al posto di Fedez. Il sito, inoltre, aggiungere l'ulteriore dettaglio secondo cui le registrazioni inizieranno mercoledì prossimo.

Chi è Homyatol-Andrea Hakimi

Homyatol, al secolo Andrea Hakimi, indicato come nuova spalla di Luis Sal, è un nome noto tra gli streamers. Classe 1993, Hakimi ha oltre 800 mila follower su Twitch e 573.000 di iscritti sul canale Youtube e ha partecipato più volte a dirette con Fedez.

Il sodalizio tra Luis Sal e Fedez giunse al termine a giugno scorso e la decisione di chiudere (per il momento) il podcast è arrivata dopo una serie di vicissitudini legali tra i due, che hanno reso la situazione insostenibile. Per ora non è dato sapere se la fortunata esperienza di Fedez con Mr. Marra proseguirà in altro modo e con altro titolo. Intanto nell'ultimo episodio parlano di porno recensendo alcuni film e per questo il video, pubblicato su YouTube, è stato vietato agli under 18.

Chi è Luis Sal

Classe 1997, nato a Bologna, Luis Sal è uno degli YouTuber italiani più seguiti. È stato uno dei concorrenti della prima edizione di Celebrity Hunted, un reality (definito "real-life thriller") dove si dà "la caccia" ai vip, proprio in coppia con il suo amico Fedez. Luis ha aperto il proprio canale Youtube nel 2009: in poco tempo, gli iscritti sono aumentati in modo vertiginoso, rendendolo una star della rete. Oggi vanta 1,6 milioni di iscritti.