Muschio Selvaggio torna con Luis Sal: la frecciatina per Fedez

Alla fine Muschio Selvaggio è ripartito, con Luis Sal ma senza Fedez. A circa un anno di distanza dal burrascoso divorzio professionale, il rapper ha lasciato il posto all'ex collega, sua controparte di una serie di vicissitudini legali che, almeno per ora, vedono il podcast nelle mani dello youtuber. In questa "nuova vita" di Muschio Selvaggio accanto a Luis Sal non c'è Homyatol come inizialmente previsto, ma suo fratello Martin Sal. I due insieme hanno accolto i primi ospiti dell'episodio 148, Immanuel Casto e Sdrumox.

Nessun riferimento diretto è andato a Fedez nel corso della puntata, ma qualche velato accenno non è passato inascoltato alle orecchie dei fan a conoscenza dei rapporti tesi tra i due ex amici. A partire dalla sigla, cambiata con un testo ("Muschio Selvaggio è il podcast più figo. Noi qui ascoltiamo. Non insegniamo. Quindi è un'intervista? No. E non ti preoccupare se il mondo continua a bruciare. Muschio Selvaggio è qui per te" con la scritta "impariamo insieme a te" sul retro) che è sembrato indice di un segnale del cambio di approccio rispetto a quello di Fedez, nell'arcinoto video accusato da Luis Sal di voler primeggiare troppo, di non ascoltare gli ospiti e di interromperli troppo spesso. Inoltre, tra i commentatori a questa prima puntata con Luis Sal c'è stato chi ha notato la frase pronunciata nel presentare gli ospiti, ovvero "è il momento giusto di abbassare l'asticella", diametralmente opposto all'espressione "alzare l'asticella" pronunciata da Fedez e Mr Marra durante le ultime interviste.

Al momento le opinioni sul cambio di registro del podcast rilasciate su X sembrano piuttosto scettiche: "Il nuovo #muschioselvaggio è come Elon Musk che compra Twitter", ha scritto qualcuno. Ma è ancora la prima puntata dell'era Luis Sal, come procederà è tutto da vedere.

Il nuovo #muschioselvaggio è come Elon Musk che compra Twitter — CiscoPrato (@GiacomoGagliar4) April 8, 2024

La forza di #muschioselvaggio è sempre stata la caratura degli ospiti. Inutile girarci intorno. Personalmente non guardavo muschio né per Fedez né per marra ma per il tema trattato e di conseguenza la sua attinenza con l'ospite. Riuscirà @saluis97 nell'impresa di rendere... — fan ghiglia (@user09726282992) April 8, 2024