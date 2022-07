Ex spogliarellista mette all'asta le mutande del Principe Harry

Un'asta che non ti aspetti, un'asta che è destinata a far parlare ancora per settimane, almeno fino al giorno in cui verranno vendute le mutande del Principe Harry. I regali slip sono stati messi in vendita da Carrie Reichert, un'ex spogliarellista, che al The Mirror ha raccontato come è entrata in possesso di tale indumento.

Che 10 anni fa Harry si divertisse, e molto, è cosa nota: impossibile dimenticare le foto di lui nudo che si copriva i gioielli con le mani e con dietro una ragazza che lo stava abbracciando. Ecco, proprio in quella sera sarebbero state prese le mutande che andranno all'asta, il 17 agosto, insieme al vestito che Reichert indossava quando l'ha conosciuto.

Nel 2012 la foto fece il giro del globo e tutti si misero a gridare allo "Scandalo a corte", ma nessuno poteva immaginarsi che un decennio dopo quella fatidica notte sarebbe tornata a bussare alla porta del principe. Carrie al tabloid britannico ha raccontato che quando conobbe Harry lui era già nudo: stava perdendo ad una partita di strip biliardo. La festa si stava svolgendo all'hotel Encore Wynn di Las Vegas e secondo quanto raccontato da Reichert il principe stava anche usando una stecca da biliardo come una chitarra elettrica.

Mutande che potrebbero valere un milione di dollari, almeno per Carrie Reichert

Poiché si tratta di un'asta ancora non è possibile sapere il prezzo finale, ma Carrie vorrebbe arrivare al milione di dollari (almeno). Al momento nessun commento è stato fatto sulla questione nè dalla famiglia reale, e da parte loro sicuramente non arriverà nessuna replica, nè dal Principe Harry e la moglie, Meghan Markle.

Carrie Reichert ha poi voluto ricordarei i bei tempi andati, quando il duca di Sussex sapeva divertirsi: "Harry è diventato molto noioso. Quando andava in giro per Las Vegas tutti lo amavano e adoravano il suo senso del divertimento. Almeno questi vestiti ricordano com’era una volta… quando Harry era il principe buffo. È un peccato che sia diventato serio e lunatico. Anche se padre sposato e con due figli dovrebbe divertirsi di tanto in tanto".