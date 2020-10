Myriam Catania su Luca Argentero: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e si trasformano”

Myriam Catania è uscita dal Grande Fratello Vip arricchita da nuove consapevolezze. “Questa esperienza mi è servita per capirmi di più”, ha raccontato l’attrice in un’intervista al settimanale Chi all’indomani della sua eliminazione, auspicata da lei stessa che platealmente ammetteva di voler uscire dalla Casa del reality per tornare in quella vera, dal figlio Jacques e dal compagno Quentin Kammermann. “Forse ha ragione Antonella Elia”, ha confidato ricordando le critiche dell’opinionista, “sono un po’ viziata perché ho tanto. Un lavoro e una famiglia. Mi è piaciuto stare su quel palco, ma sono scesa al momento giusto, quando avevo esaurito la mia trama”.

Una “trama” che, a un certo punto del suo percorso televisivo, ha incluso anche il ricordo di Luca Argentero, l’ex marito con cui è stata sposata per sette anni.

Myriam Catania ricorda Luca Argentero: “Mi ha amata, onorata e rispettata”

Prima di entrare nella Casa del GF Vip Myriam Catania parlava così di Luca Argentero: “Non siamo rimasti amici, perché dopo una storia così lunga, dove l'amore è stato grande, è difficile rimanere amici. Se un rapporto nasce così non può morire in un altro moto”. Poi - potenza di un reality - l’attrice è riuscita a dare una nuova lettura al rapporto con l’ex marito che, come lei, si è rifatto una vita, è diventato padre e vive felicemente con la compagna Cristina Marino.

“Quando al GF Vip ho disegnato la linea della vita mi sono resa conto di quanto fossi grata a Luca che mi ha amata, onorata, rispettata. È stato fichissimo e si meritava la mia riconoscenza, mi è stato vicino in una fase della vita in cui non ero facile da gestire”, ha affermato. Se il marito è geloso? Niente affatto: “Sorride e mi stringe la mano. Bisogna essere gelosi del futuro, non del passato”. E adattando al proprio caso la celeberrima frase del brano ‘Amici mai’ di Antonello Venditti, ex marito della sua zia Simona Izzo, “per la mia esperienza gli suggerirei questa variante”, ha concluso Miruam: ‘Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e si trasformano’”.

La storia d’amore tra Myriam Catania e Luca Argentero

È stato un grande amore quello tra Myriam Catania e Luca Argentero. Cinque anni di fidanzamento, poi, nel 2009, il matrimonio che tra alti e bassi è durato sette anni. Si sono separati, nel 2016, quando non c'era più nulla da fare per recuperare un rapporto naufragato tra le loro differenze caratteriali. Oggi che entrambi hanno altri compagni: lei è legata al pubblicitario francese Quentin Kammermann, lui a Cristina Marino - e sono diventati genitori.