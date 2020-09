Myriam Catania, tutta la verità sull'ex Luca Argentero: "Non siamo rimasti amici"

E' stato un grande amore quello tra Myriam Catania e Luca Argentero. Cinque anni di fidanzamento, poi, nel 2009, il matrimonio che tra alti e bassi è durato sette anni. Si sono separati, nel 2016, quando non c'era più nulla da fare per recuperare un rapporto naufragato tra le loro differenze caratteriali.

Oggi che entrambi hanno altri compagni - lei è legata al pubblicitario francese Quentin Kammermann, lui a Cristina Marino - e sono diventati genitori, non hanno più alcun tipo di rapporto. Ne parla Myriam sulle pagine di Chi: "Con Luca non siamo rimasti amici, perché dopo una storia così lunga, dove l'amore è stato grande, è difficile rimanere amici. Se un rapporto nasce così non può morire in un altro moto. Rimane quel ricordo cristallizzato, gli voglio bene, voglio che stia bene, ma non gli racconto le cose di tutti i giorni o come va con il mio compagno".

Myriam Catania: "Con Luca non c'era razionalità"

L'attrice, che lunedì varcherà la porta del Grande Fratello Vip, spiega anche perché tra loro è finita: "Siamo molto diversi, ma dentro eravamo tante cose, non stavamo mai fermi. Abbiamo visto mezzo mondo, non c'era tanta razionalità come può sembrare. Non litigavamo e forse questo era il problema, perché lui non vuole litigare, è difficile scontrarsi con Luca. Siamo andati molto d'accordo e, alla fine, abbiamo preso strade diverse, per fortuna ci siamo resi conto prima di formare una famiglia, infatti poi abbiamo avuto figlio da altre persone". Infine di quel periodo ricorda: "Ero ribelle e contro le regole, volevo uscire dai binari per sperimentare quello che gli altri non facevano. Oggi sono più tranquilla e innamorata della vita. Mi spaventa invecchiare, ma crescere è bello".