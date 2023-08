Myrta Merlino su Barbara D'Urso rivela: "Non sono snob, ma non ho mai guardato i suoi programmi"

"Nessuno mi ha mai parlato di numeri. L'unica richiesta che mi è stata fatta è quella di fare un programma che piaccia a me, al pubblico e alla rete. C'è la voglia di investire su un'informazione attenta, rigorosa, ma allo stesso tempo popolare", ha spiegato Myrta Merlino sul suo nuovo Pomeriggio 5 a Chi.

Come succedeva con Barbara D'Urso, il programma si sfiderà con la Vita in diretta di Alberto Matano e a tal proposito la giornalista rivela: "Pensi che il primo messaggino, una volta uscita la notizia del mio approdo a Canale 5, è arrivato proprio da lui. Siamo amici, Tra l'altro anche Alberto è un habitué di Pantelleria (l'isola del cuore di Merlino e del compagno Marco Tardelli, 68 anni, conosciuto sette anni fa)".

Myrta Merlino e Barbara D'Urso

Sulla possibile concorrenza con Barbara D'Urso ribadisce che assolutamente non c'è alcuna rivalità: "Siamo due donne diverse e con due percorsi professionali molto differenti. Barbara è una grandissima professionista: fa e ha fatto cose che io molto probabilmente, non sarei nemmeno in grado di fare. Non c'è dualismo, né tantomeno rivalità, è semplicemente cambiata la linea editoriale della rete. Io e lei abbiamo sempre avuto una grande simpatia, e, in tutta sincerità, spero rimanga".

Ma poi ecco che chiarisce un particolare importante: rispondendo alla domanda se le piacesse o meno la tv di D'urso rivela che lei non l'ha mai vista. "Non vorrei sembrarle snob - mette le mani avanti Myrta Merlino -, ma facendo un programma quotidiano, focalizzato sull'estrema attualità e seguendo il mio lavoro in tutto e per tutto, non ho mai avuto molto tempo per seguirla. Posso però dirle che sono sempre stata incuriosita dal mondo Mediaset. Ho sempre apprezzato la presenza di tante donne forti e tutte con un'identità ben precisa, sia davanti che dietro le telecamere".

Poi è tornata a parlare di Maria De Filippi che ha incontrato "qualche giorno fa, a Roma. È stata accogliente e stimolante. L'ammiro: il suo Temptation Island è il grande romanzo sentimentale del nostro Paese".

Myrta Merlino e l'amore per Marco Tardelli

A La7 lascia "tanti bei ricordi, ma a un certo punto ho sentito la necessità di voltare pagina. Del resto, chi non ha il coraggio di lasciare la spiaggia non potrà mai scoprire nuovi orizzonti". Il suo compagno "è persino più contento di me. Io ero combattuta, bonariamente spaventata, mentre lui mi ha esortata sin da subito ad accettare".

Per Merlino il compagno "è il vero grande colpo di fortuna della mia vita. È un uomo fantastico, risolto, privo di smanie e di ansie di alcun tipo. È l'amore della maturità. È l'amore in cui vogliamo tutti e due il bene dell'altro e che mi ha permesso di credere ancora, in qualcosa di speciale".