Fedez sta male? Myrta Merlino svela tutto: "L'ho sentito personalmente, ecco la verità"

Tante le voci circolate su Fedez negli ultimi giorni dopo il forfait al nuovo programma di Cattelan per "motivi di salute", come annunciato dalla Rai in una nota concordata con lo staff del rapper. Le prime indiscrezioni parlavano di un ricovero in ospedale, poi di condizioni gravi, fino alle parole del diretto interessato che sui social ha smentito certi rumors: "Ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave - ha rassicurato i follower - Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita".

Ulteriori conferme sullo stato di salute di Fedez sono arrivate da Myrta Merlino, che negli ultimi mesi si è occupata spesso delle vicende personali - e giudiziarie - degli ormai ex Ferragnez. La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha fatto sapere di aver parlato personalmente col rapper: "Hanno detto di tutto sulla sua salute. Poi è uscita anche un'Ansa secondo la quale sarebbe stato portato anche al Pronto Soccorso. Ma cosa c'è di vero in tutto questo? Io Fedez l'ho sentito personalmente e mi ha assicurato che adesso sta meglio, sta bene. Tutto il chiacchiericcio è nato perché lui ha disdetto una partecipazione televisiva. Le malelingue dicevano che l'annullamento era dovuto alla storia con Cristiano Iovino".

In realtà certa indiscrezioni continuano a circolare e non sono bastate le parole di Fedez a spegnere certe illazioni, secondo cui avrebbe fatto saltare l'ospitata da Cattelan per evitare domande sull'inchiesta del pestaggio a Iovino che lo vede coinvolto. Non c'è più nessun dubbio, invece, sul suo stato di salute.