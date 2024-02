Myrta Merlino regala un corno portafortuna a Fedez: la reazione del rapper

Pace fatta tra Fedez e Myrta Merlino. A sancirla definitivamente è un corno portafortuna che la conduttrice ha regalato al rapper dopo settimane in cui si trova a incassare colpi su colpi, dalla crisi matrimoniale con Chiara Ferragni fino alla recente sentenza del tribunale che non gli lascia campo libero su Muschio Selvaggio, il podcast che conduceva insieme a Luis Sal, con cui è in corso una battaglia legale in merito.

L'inviato di Pomeriggio 5 Michelle Dessì è stato il primo e unico giornalista a cui Fedez ha rilasciato delle dichiarazioni su questo momento difficile, meritato 'premio' per il programma che ormai da mesi - esattamente da quando è esploso il pandoro gate che coinvolge Chiara Ferragni ma ha di conseguenza travolto tutta la famiglia - segue ogni aspetto della vicenda, con tanto di appostamenti sotto casa dei Ferragnez (dove ormai vive solo l'imprenditrice digitale) e 'pedinamenti' vari. Myrta Merlino, approfittando della confidenza che ormai si è creata, ha fatto recapitare dalla sua troupe al rapper il cornetto rosso, come simbolo di buon auspicio. E Fedez, nonostante ci sia stato tra loro un acceso botta e risposta social poco tempo fa, ha accettato il superstizioso dono, condividendo la foto tra le sue storie Instagram e aggiungendo: "Grazie Myrta Merlino".

Nonostante il periodo nero, a Fedez non manca l'autoironia. Da qualche giorno, infatti, sdrammatizza sui social tra acqua di Lourdes e amuleti della fortuna: "Piccolo aggiornamento sulle mie sfighe: mi si è rotto un dente - ha scritto oggi - Organizziamo un pulmino per Lourdes raga?". Il premio però va a un follower, che ironizza: "Fede mi dai i numeri dall'1 al 90 che mi gioco i restanti 6?".