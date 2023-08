Myrta Merlino in versione mamma: le rare foto (con dedica) ai figli gemelli

Ultimi scampoli d'estate per Myrta Merlino, pronta ad affrontare la nuova avventura professionale che la vedrà al timone di Pomeriggio Cinque da lunedì 4 settembre. "Titoli di coda su un'estate fatta di colori intensi, mare meraviglioso, amore luminoso, amicizia che rigenera. Ma anche di scelte importanti: è il momento di viverle appieno e di lanciare il cuore oltre l'ostacolo" ha scritto poco fa la giornalista e conduttrice in un post che la mostra sorridente in barca nell'ultimo giorno di vacanza. Ufficializzata la notizia del suo passaggio a Mediaset al posto di Barbara d'Urso dopo la fine dell'esperienza a La7, i social sono stati spesso veicolo dell'impegno promesso al pubblico in questo debutto su Canale 5: le foto di lei a lavoro nei nuovi studi televisivi, lo spot del programma, le interviste rilasciate sono stati temi degli ultimi contenuti Instagram dove, eccezionalmente, qualche giorno fa è comparsa anche una dedica eccezionale per due dei suoi tre figli, Pietro e Giulio.

L'occasione è stato il 27esimo compleanno dei ragazzi, i gemelli nati nel 1996 dal suo primo matrimonio. "Pietro e Giulio, amori miei, così meravigliosamente diversi e così prodigiosamente legati, siete stati, siete e sarete la mia più sensazionale avventura" ha scritto Myrta Merlino a corredo di un video che riporta le foto di lei insieme ai suoi figli nel corso degli anni: "La sfida più difficile, l’amore più travolgente, la prova più impegnativa, l’orgoglio più appagante, l’enigma più irrisolvibile, la soluzione più bella, l’impegno più gigantesco e sempre e comunque la forza più miracolosa! Grazie figli miei di questi 27 anni che, tra emozioni, errori, slanci, paure, gioie, cadute rovinose e rinascite prodigiose hanno colorato e trasformato la mia vita. Auguri. La Mamma". Un pensiero eccezionale quello della conduttrice, raramente disposta a mostrare gli aspetti privati della sua vita famigliare e perciò molto apprezzato dai follower che si dicono entusiasti di vederla nei pomeriggi di Canale 5.

Oltre a Pietro e Giulio, nel 2004 Myrta Merlino è diventata di nuovo mamma di Caterina, avuta insieme all'ex compagno Domenico Arcuri. Dal 2016 ha una relazione con l'ex allenatore ed ex calciatore Marco Tardelli.