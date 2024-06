Myrta Merlino orgogliosa della figlia: "Sei il mio sole". E pubblica le foto inedite

Caterina, la figlia di Myrta Merlino, ha compiuto 23 anni. La conduttrice per festeggiarla ha deciso di condividere alcune foto inedite insieme alla figlia e di accompagnarle con una lettera commovente. Merlino e Carlotta, nata dall'amore della giornalista per Domenico Arcuri, negli scatti sono bellissime: sorridenti e felici.

Le parole che Merlino ha scritto per la figlia non possono non emozionare, a partire dalla citazione della canzone "Fiore di maggio" di Fabio Concato: "'Tu che sei nata dove c’è sempre il sole /Sopra uno scoglio che ci si può tuffare /E quel sole ce l’hai dentro il cuore /Sole di primavera…'". Alla quale Merlino ha poi aggiunto: "Tu che sei il mio sole di primavera che illumina, riscalda e consola. Tu che sei i miei ricordi felici di tenerezza, tu che sei i miei momenti gioiosi, le mie scoperte, le mie emozioni del presente, tu che sei la mia speranza e la mia fiducia nel futuro. Tu che per me sei casa ma anche avventura. Tu che conosci il mio cuore come nessun’altra. Tu che voli come nei miei sogni più belli".

"Perché io da mamma ho sempre sperato che saresti diventata 'le mie ali', che avresti avuto il coraggio di fare anche ciò che io non ho fatto e che saresti arrivata in alto dove la nebbia si dirada. Amore che dirti? Quando ti guardo negli occhi e vedo che donna sei diventata, più bella, più forte e più libera di me", ha scritto ancora orgogliosa la conduttrice, "mi sento la madre migliore del mondo. So di non essere perfetta e so che anche tu come figlia non le sei ma so che insieme siamo La migliore madre e figlia che possa esistere… Auguri bambina del mio cuore, non cambiare mai".