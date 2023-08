Myrta Merlino, le foto dei primi giorni di lavoro a Pomeriggio 5: "È solo l'inizio"

Myrta Merlino è già a lavoro. Al prossimo impegno professionale che la vede tra le novità della stagione Mediaset manca più di un mese, ma nel pieno dell'estate la giornalista ha mostrato sui social di essere già molto coinvolta nella realizzazione del programma di cui sarà conduttrice.

Intenta a prendere appunti alla scrivania e poi sorridente e in compagnia di due componenti del suo staff, Myrta Merlino ha descritto così questo periodo di grande coinvolgimento nella nuova esperienza professionale: "Idee, temi, fatti: da questi appunti, dal lavoro di queste settimane con gli autori e con tutta la squadra, nascerà il nostro Pomeriggio5. Ed è solo l'inizio!". Parole, le sue, che ben esprimono un grande entusiasmo, commentate dagli utenti incuriositi dalla nuova linea editoriale di un programma che per anni è stato identificato con Barbara d'Urso. E mentre qualcuno ricorda la ex conduttrice salutata dall'azienda senza i tradizionali convenevoli, c'è anche chi cita La7 come la rete per cui Merlino ha lavorato fino a maggio scorso e da cui la collega Tiziana Panella continuerà a trasmettere il suo Tagadà proprio durante Pomeriggio 5.

Per il pubblico di Canale 5 il nuovo Pomeriggio 5 sarà un grande cambiamento, ricco di dettagli che di molto lo allontaneranno dalla trasmissione targata Barbara d'Urso: "Non sarà un talkshow, non mi interessa avere quello di destra e quello di sinistra che se le danno di santa ragione. Seguiremo l'attualità stretta, analizzando i fenomeni sociali che essa nasconde, cercando di capire le tendenze e i perché e contestualizzando il tutto in una dimensione anche politica. In fondo la politica è chiamata a dare risposte, mica a litigare in tv" ha detto di recente Merlino, precisando di non avere alcuna antipatia nei confronti della ex padrona di casa. "Capisco che si sia scritto molto di noi in termini di rivalità, ma non c'è nessun antagonismo con Barbara d'Urso", le sue parole: "Siamo così diverse, poi quel programma era figlio di un'idea del pomeriggio opposta a quello che si ispirerà il mio. Da settembre inizia un percorso differente". E i lavori sono già in corso.