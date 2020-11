Myrta Merlino, nuova avventura televisiva: “Desisto solo se Marco Tardelli minaccia di lasciarmi”

Da domenica 15 novembre la tv pomeridiana offre una nuova proposta ai telespettatori che, dalle ore 14, troveranno su La7 la compagnia di Myrta Merlino.

La conduttrice del programma quotidiano ‘L’aria che tira’ estende, infatti, la sua presenza nei palinsesti della rete di Urbano Cairo con ‘L’aria di domenica’, programma fortemente voluto dalla giornalista perché – racconta in un’intervista al settimanale Oggi – “dalle mail che mi arrivano ogni giorno capisco che la gente ha bisogno di essere accompagnata, ascoltata”.

Un’avventura nuova e impegnativa per Myrta Merlino che la vedrà in diretta televisiva sei giorni su sette e che inevitabilmente graverà sulla sua vita privata, da anni condivisa con l’ex calciatore ed ex allenatore Marco Tardelli: “La mia vita sta per diventare un unico grande frullatore, è vero. I giorni miei e di Marco diventeranno il venerdì pomeriggio e un pezzetto del sabato perché la domenica io finirò tardi e lui sarà a Milano per la ‘Domenica Sportiva”. Ma per Myrta Merlino tuffarsi in questo nuovo progetto è urgente, visto il delicato momento storico “in cui non bisogna star soli e non bisogna lasciare sole le persone”: “La sola cosa che mi può far desistere dal progetto è che Tardelli (lo chiama proprio così, ndr) minacci di lasciarmi perché lavoro troppo”, confida al settimanale.

Myrta Merlino ‘sfida’ Mara Venier e Lucia Annunziata

‘L’aria di domenica’ andrà in onda contro due mostri sacri come ‘Domenica In’ e ‘Mezz’ora in più’, condotti da Mara Venier su Rai1 e da Lucia Annuziata su Rai3. Una concorrenza difficile da combattere: “E’ una pazzia, lo so”, ammette Myrta Merlino. Mara e Lucia sono due mostri sacri, due amiche, le ho chiamate entrambe per raccontare loro il progetto, ma non ho la pretesa di infilarmi in quella partita (…) Col direttore Andrea Salerno abbiamo deciso di navigare a vista in questa scommessa senza pretese divertendoci e cercando di regalare un giorno in più di La7 agli spettatori. Quindi non la vivo come un’avventura da kamikaze ma da pioniera che deve ‘coltivatre’ un pubblico che oggi, a quell’ora, fa altro”.

La storia d’amore tra Marco Tardelli e Myrta Merlino

Marco Tardelli e Myrta Merlino fanno coppia da quattro anni: “È stata a lungo un’amica. Poi, quattro anni fa, tutto è cambiato. È l’amore della mia vita: un legame molto profondo. Mai avuto un rapporto così maturo e consapevole”, ha raccontato di recente l’ex calciatore al Corriere della Sera: “Myrta è una donna solida: mi ha aiutato a crescere. Detto alla mia età può far ridere, anche perché io sono più grande di lei, ma è così. Spero di aver fatto lo stesso con Myrta. E certo che sono geloso: non ho paura ad ammetterlo. La gelosia è parte dell’amore”.

Myrta Merlino ha tre figli, i gemelli Pietro e Giulio e Caterina, nati da precedenti relazioni.