Myrta Merlino, l'ultimo post Instagram fa discutere: è un addio a Mediaset?

Che Myrta Merlino saluterà in anticipo Pomeriggio 5 è notizia di qualche giorno fa. "Per due settimane la trasmissione continuerà con Giuseppe Brindisi", ha raccontato Dagospia che ha anche riferito come la conduzione del programma di Canale 5 da parte della giornalista ex volto di La7 sarebbe proseguita fino al 30 maggio. A partire dalla prossima stagione autunnale, poi, l'indiscrezione ha indicato Cesara Buonamici oppure Simona Branchetti come possibili sostitute, ma tutto è ancora confinato nei limiti dell'ufficiosità.

Intanto, proprio a pochissimi giorni dalla data del 30 maggio e dopo qualche assenza dalla diretta televisiva che aveva generato malcontento, Myrta Merlino ha pubblicato un post che è parso un sottile riferimento alla situazione professionale. "La vita ti offre tante porte, sta a te decidere quali aprire e quali chiudere", ha scritto augurando da un ascensore "buon lunedì" ai follower, pronti a commentare le sue parole proprio con il riferimento alla sua esperienza a Pomeriggio 5. "Secondo me sei una donna troppo intelligente per un programma che per anni ha vissuto di trash e altro. Un grande in bocca al lupo per i tuoi progetti. Ti seguirò ovunque perché dove parla l'intelligenza... L' ignoranza tace.. A volte", ha osservato qualcuno; "Chiudi la porta di Canale 5", ha scritto qualcun altro che si è unito alle riflessioni di chi ha inteso la scelta citata di aprire o chiudere porte come l'intenzione velata di mettere la parola fine alla sua avventura a Mediaset.

Sulla questione non ci sono ancora conferme ufficiali: al termine della stagione televisiva manca ancora qualche settimana e solo allora, con la prossima presentazione dei palinsesti di solito fissata a luglio, si avranno certezze sui protagonisti al timone dei programmi Mediaset.