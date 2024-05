Myrta Merlino, relax in topless sulla spiaggia di Sabaudia: le foto

Prime ore di relax al mare in totale libertà per Myrta Merlino, paparazzata sulla spiaggia di Sabaudia a godere dei tepori di un'estate arrivata in anticipo. A soprendere la conduttrice di Pomeriggio 5 sono stati i fotografi di Chi, pronti a immortalarla in splendida forma nel suo bikini verde acqua e anche dopo essersi sfilata il reggiseno per prendere il sole in topless. Con lei l'amica produttrice Tilde Corsi, compagna di passeggiate sul bagnasciuga.

Myrta Merlino, 55 anni compiti lo scorso 3 maggio, dallo scorso settembre ha preso il posto di Barbara d'Urso nella conduzione del programma quotidiano di Canale 5. Proprio di recente si sono sollevate delle critiche nei suoi confronti per le frequenti assenze nell'ultimo periodo: "Voleva godersi il ponte", ha scritto qualcuno alludendo ai giorni tra il 25 aprile e il primo maggio. Frecciatine a cui lei pare restare indifferente. Intanto si fanno sempre più pressanti i rumors secondo i quali Merlino non sarebbe riconfermata per il prossimo anno alla guida di Pomeriggio 5. La sua avventura sarebbe destinata a concludersi a un anno dal debutto. Indiscrezioni che, per ora, non sono state confermate né smentite. mai confermate.

Di seguito le foto del settimanale Chi