Nada Ovcina parla del marito Gianni Nazzaro e si commuove: "Ricordo ancora le sofferenze della malattia"

"È dura, è molto dura" parte così l'intervista che Nada Ovcina ha rilasciato a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ricordando il marito Gianni Nazzaro scomparso lo scorso luglio a causa di un tumore ai polmoni. La commozione è forte sin dai primi momenti del dialogo televisivo che ha ripercorso la loro storia d'amore, inziata con quel primo incontro in una casa discografica e proseguita per una vita durante la quale è stata compagna, moglie ma anche agente e ufficio stampa.

"Dolore, rabbia, piacere. Ricordo le sue sofferenze durante la malattia, ma anche i suoi successi. Non auguro a nessuno di vivere quanto sia doloroso. Più passa il tempo più è peggio, avverto un vuoto continuo" ha affermato Nada, affiancata dalla figlia Giorgia in lacrime quando si è trattato di ripercorrere il lungo periodo della sua assenza iniziato poco dopo la sua nascita. Gianni Nazzaro, infatti, dopo dieci anni di matrimonio, ha lasciato la famiglia e ha iniziato una relazione con Catherine Frank (vero nome Pleite Armonia Del Carmen), una ex indossatrice francese, da cui ebbe altri due figli.

"Dopo la nascita di Giorgia ebbe una sbandata per un'altra persona e si è allontanato per 15 anni" ha ricordato Nada; "Per me è sempre stato un marinaio che era in mare" le ha fatto eco Giorgia che per anni ha sempre visto il padre solo in tv. "Mia madre lo ha sempre descritto positivamente, trovava un modo per non farci soffrire della sua assenza" ha confidato. Il primo incontro di persona con il padre è avvenuto quando lei era un'adolescente e lui decise di tornare in famiglia trovando entrambe ad accoglierlo.

"Sono stata felice perché volevo riunire la famiglia", ha ammesso Nada che poi lo ha sposato per la seconda volta poco prima che morisse, in ospedale.

Il racconto della malattia

Gianni Nazzaro è morto a 73 anni. Da accanito fumatore, il cantante aveva un tumore ai polmoni, motivo per cui Nada Ovcina ha lanciato un appello a tutti affinché chi ha il vizio smetta di fumare. "Ha subito sofferenze pazzesche ma ha fumato fino all'ultimo. Mi è morto in braccio", ha aggiunto la donna che ha spiegato come, per via delle precarie condizioni economiche, i funerali sono stati pagati dagli amici di una vita.