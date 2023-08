La figlia dell'ex Miss Italia Nadia Bengala sorpresa a rubare vestiti

È entrata nel negozio Upim di via Gioberti, nel quartiere Esqulino di Roma, ha staccato le placche antitaccheggio e ha messo vestiti per il valore di trecento euro in una busta per poi uscire. Uno degli addetti alla sicurezza è riuscito a fermarla in strada, ma la ragazza lo ha preso a calci e pugni. A fermarla ci hanno pensato i carabinieri. Protagonista, suo malgrado, della vicenda la figlia ventisettenne di Nadia Bengala, eletta Miss Italia nel 1988. Il fatto si è consumato ieri mattina. A dare l'allarme sono stati gli addetti del negozio.

La ragazza è stata anche denunciata per minacce aggravate dalla finalità razziale rivolte all'addetto alla sicurezza. Durante l'udienza in rito direttissimo davanti al tribunale di Roma, il pubblico ministero ha chiesto la convalida dell'arresto senza l'applicazione per l'imputata di nessuna misura cautelare. La giovane resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.