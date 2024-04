Nadia Bengala, ex Miss Italia: "Mia figlia arrestata per la seconda volta. Io so che fa uso di droghe"

Il primo arresto ad agosto 2023, il secondo nel marzo 2024. Un periodo che non accenna a migliorare quello che sta vivendo Diana, 28 anni, figlia di Nadia Bengala ex Miss Italia. Di quello che sta vivendo sua figlia Nadia ha parlato a Generazione Z, ospite di Monica Setta.

La 28enne starebbe vivendo un momento complesso ormai da qualche anno, ma per quanto riguarda l'ultimo arresto Bengala ha voluto fare alcune precisazioni. Diana si trovava in ospedale dov'era stata sedata e doveva essere tenuta sott'occhio, la ragazza però sarebbe riuscita a uscire e non sapendo cosa fare, colpa un po' dei farmaci ospedalieri e delle sostanze di cui fa uso, sarebbe entrata in un'auto che ha trovato aperta. "Era in stato confusionale, girava lì intorno, non sapeva cosa fare e si è infilata in una macchina che ha trovato aperta. È arrivato il proprietario, così si è infilata in un’altra… È accusata di tentato furto, furto con cosa? Con le chiavi di casa con cui provava ad accendere le auto?".

"Diana soffre la mancanza di una figura paterna"

Nadia si incolpa delle sofferenze della figlia: "Lei è cresciuta con me, mi sono separata dal padre che aveva quasi 4 anni. Sono stata abbastanza da sola. Ha cominciato a essere un po’ più ribelle crescendo, do la colpa anche a me, forse troppo severa, si sentiva repressa da molte cose. Me l’ha anche detto: 'Ora mi devo rifare, stavo sempre a casa a studiare'. Ma non è che la obbligassi. Ha avuto delle sue fasi, si creava dei complessi…". I problemi con il suo corpo sarebbero iniziati dopo un'incidente a casa che la costrinse a smettere di fare danza: "Si tagliò la gamba e smise di fare danza. A causa di questo stop improvviso, ingrassò, poi stava sempre a casa. Questo non ha aiutato per la sua serenità in una fase di crescita". Dopo il diploma Nadia è andata a studiare a Londra: "Lì non avevo più il controllo, è quindi stato più facile sperimentare delle cose. Se la prima volta che è tornata avesse problemi di tossicodipendenza? No, l’ho vista molto serena. Stava bene. Ma c’è da dire che c’è stata una carenza affettiva paterna, tanto è vero che si era messa con un uomo molto più grande, 50enne, mio coetaneo. Parlo di 10 anni fa. Per noi era strano, la scelta non ci piaceva. Questa cosa me l’ha fatta distaccare molto. Lei è andata via, non si è fatta più sentire per un lungo periodo".

L'ex Miss Italia ha raccontato di aver provato a riavvicinarsi alla figlia, ma lei ormai aveva costruito un muro: "Quando è tornata mi ha detto che io non dovevo più pensare a lei, che la sua vita era la sua vita. Ed è così, certo. Ma le dicevo sempre: 'Se io posso evitarti una sofferenza con la mia esperienza lo faccio'". "Negli ultimi tempi la sua vita è un disastro - ha aggiunto sconfortata Nadia - ha un’insofferenza a qualsiasi cosa tu le possa dire. Se ho visto della droga a casa: io so che lo fa. Prima era molto più equilibrata. Ho capito che per lei è un rifugio. Lei dice che vuole curarsi, poi in altri momenti no. Lei ora è a piede libero in attesa di processo".

"Lei non si rende conto della gravità delle sue azioni"

"Sì, ma lei non si rende conto della gravità delle sue azioni. Lei capisce di avere un problema, dice di volersi curare, ma io devo fare in modo che lo faccio. Ora sta da me, io passo le giornate a mettere a posto la sua camera, perché non ha più la cognizione di come si vive, non sembra più la stessa ragazza… Devo essere calma, la faccio parlare, sfogare. Io voglio che lei stia bene".