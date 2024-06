L'ex Miss Italia Nadia Bengala disperata per la figlia: "La droga la sta cambiando, bisogna ricoverarla"

Nadia Bengala, 62 anni, Miss Italia nel 1988, è descritta come una mamma disperata dal Corriere della Sera che l'ha intervistata all'indomani della condanna della figlia Diana, 28 anni, a dieci mesi. L'accusa è quella di aver tentato di rubare all'interno di alcune auto e di essersi scagliata contro chi ha provato a fermarla. "Diana è una ragazza sensibile e intelligente. La droga però la sta cambiando, sta scivolando verso il baratro. Per salvarla, l'unica strada è ricoverarla" ha confidato Bengala che tempo fa aveva espresso pubblicamente le difficoltà di affrontare la delicata situazione della figlia: "Un giudice deve prendersi l'impegno di disporne il ricovero coatto. Di sua spontanea volontà, non andrà mai. E allora sarà la fine. Da sola io non ce la posso fare a salvarla"

Nadia Bengala ha seguito il processo, mentre la figlia non si è presentata: "Mia figlia vive in una realtà tutta sua, purtroppo. Io le dedico ogni minuto del mio tempo. Lo faccio con amore, perché lei ne ha bisogno. Le spiego, ma lei è lontana, non credo abbia afferrato quanto è grave la condanna e i motivi che ne sono all'origine", ha spiegato la ex Miss Italia, certa di aver bisogno d'aiuto lei per prima per tirare Diana fuori da quello che definisce un incubo. Secondo Nadia, "questa condanna, dove è stabilito che è solo in parte capace di intendere, non le serve", ma vista la gravità della situazione è necessario il ricovero: "Soltanto se verrà obbligata a stare in una comunità, dove specialisti la possano seguire giorno per giorno allora capirà quanto è grave la sua condizione. Io ne ho pagati tanti di specialisti. Ma si è dimostrato tutto inutile, perché lei non ha percepito di essere in un vicolo cieco".

Mamma Nadia ha raccontato che prima di entrare nel tunnel della droga la figlia era "una giovane dal cuore d'oro, sensibile, sempre sorridente. Con una gran voglia di sapere, curiosa. Forse una giovane con la testa un po' tra le nuvole, ingenua". Poi l'inzio di tutto: "La colpa è della droga, obnubila il cervello. Lei vede cose che non esistono. La sua realtà è appannata dagli stupefacenti. È necessario che le cada questo velo per riprendere il controllo della sua vita. Altrimenti finirà in guai molto più seri e dolorosi di quelli che sta affrontando oggi".

E lei, Nadia Bengala, chi è a distanza di 36 anni dalla vittoria di Miss Italia? "Una donna dalla vita tranquilla", ha risposto: "Ogni mattina però devo inventarmi la giornata. Lo faccio per mia figlia (...) La devo salvare. Lei ha bisogno d’aiuto, è tutta la mia vita".