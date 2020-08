Un anno senza Nadia Toffa: il cordoglio dei vip, da Alessia Marcuzzi a Emma Marrone

Oggi, 13 agosto 2020, il nome di Nadia Toffa è tra i trend topic di Twitter: una valanga di foto, di messaggi, ricordi stanno rendendo la giornalista de ‘Le Iene’ tra le protagoniste della scena social nel primo anniversario della sua scomparsa avvenuta all’alba di un anno fa.

“Credo che se Nadia ci vedesse fare quello che stiamo facendo si ammazzerebbe dalle risate! A un anno di distanza stiamo per farvi vedere qualcosa per cui non siamo assolutamente attrezzati”, ha anticipato Davide Parenti annunciando lo speciale che il programma ‘Le Iene’ dedicherà stasera all’indimenticabile collega, destinataria dell’affetto di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

Da Alessia Marcuzzi che alla storica reunion di 100 inviati in giacca e cravatta ebbe parole di immensa gratitudine per lei, a Giulio Golia che condusse al suo fianco lo show, passando per le colleghe Veronica Ruggieri, Roberta Rei, Nina Palmieri (qui la commovente lettera di quest'ultima) e Emma Marrone, di seguito i ricordi social dei personaggi dello spettacolo che hanno lasciato via social un pensiero per ‘La Guerriera’ Nadia Toffa.

