Naike Rivelli difende Barbara d'Urso (con cui è in causa) e si rivolge a Piersilvio Berlusconi: il video

La fine del rapporto professionale tra Barbara d'Urso e Mediaset continua a tenere banco tra le cronache mediatiche di questa estate. Adesso a commentare la questione è Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti ed ex opinionista dei programmi della conduttrice, che ha pubblicato un video per difenderla dal trattamento subito dall'azienda.

"Non ho trascorsi armoniosi con la conduttrice, siamo in causa penale, ma qua non si parla di me e voglio essere obiettiva", esordisce Naike in un video social che ricorda una causa penale in corso con lei. Le parole della figlia di Muti riguardano il modo in cui Mediaset ha salutato una delle conduttrici descritta come tra le più osannate degli ultimi anni per gli ascolti raggiunti dalle sue trasmissioni, in onda anche durante il periodo del lockdown dovuto al Covid. "Non avrei pensato di trovarmi a difendere Barbara D’Urso! Però in quello che è successo con Mediaset c'è qualcosa che non quadra e di sbagliato. L'abbiamo avuta in ogni casa e in ogni dove, per così tanto tempo che questa sparizione senza permettergli un 'Addio' a coloro che l'hanno fedelmente seguita per una vita è disumano e molto poco coerente con il successo del suo show che Mediaset tanto decantava" si legge a corredo del video pubblicato su Instagram dove, a un certo punto, si rivolge proprio a Mediaset e al suo ad Piersilvio Berlusconi: "Devo chiedere a Mediaset a Piersilvio una cosa: se oggi lo show che aveva più share sostituisce la sua punta di diamante senza permettere di salutare i milioni di telespettatori, allora quei programmi erano in crisi e la colpevole non è la signora d'Urso, ma l'azienda che promuoveva share e ascolti che diceva fantasmagorici".

"Una conduttrice, vorrei ricordare a tutti, fa ciò che il programma, gli autori e la rete le dice di fare, non fa tutto di testa sua" scrive ancora Rivelli che si sofferma sulla mancata possibilità di salutare il suo pubblico da parte di Barbara d'Urso, congedata da Canale 5 dopo la fine del suo Pomeriggio 5: "Non permetterle di chiudere il programma salutando i suoi telespettatori, è una cosa che non ha senso. Soprattutto, non rispecchia ciò che Mediaset ci ha raccontato fino ieri".

Quando Barbara d'Urso denunciò Naike Rivelli

Era luglio 2020 quando Naike Rivelli e Ornella Muti commentarono la querela ricevuta da Barbara d'Urso. "Barbara, non ci posso credere che hai fatto questo. Una mamma che denuncia, ma poi una mamma amica. Se fai questo non siamo così amiche come dici" diceva l'attrice riferendosi alla conduttrice, mittente della querela che Naike aveva raccontato come "un'indagine penale per due cose: la prima, pare che io abbia cercato di sfruttare il suo nome, cosa incredibile per me. La seconda cosa che mi è arrivata è stata quella di averla diffamata". Sulla questione Barbara d'Urso non aveva aggiunto ulteriori commenti e tantomeno lo ha fatto oggi, almeno per il momento: la ex conduttrice di Pomeriggio 5 si trova in vacanza con un gruppo di amici, il modo migliore per scacciare i pensieri negativi e ritrovare la serenità dopo i giorni sicuramente non ha facili affrontati dopo la notizia della rottura con Mediaset.