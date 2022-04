Naike Rivelli disperata per il chihuahua smarrito (e Mara Venier risponde)

Grande mobilitazione sui social per ritrovare Tigrisc, la cagnolina di Naike Rivelli scomparsa da due giorni. La figlia di Ornella Muti ha lanciato un appello su Instagram, condividendo la foto del cane qualora qualcuno lo ritrovasse: "Ieri è scomparsa la nostra piccola Tigrisc, chihuahua di 20 anni, qui tra Lerma e Castelleto D'Orba, in Piemonte".

Naike è molto preoccupata per la salute della sua amica a quattro zampe: "E' malata di cuore e molto vecchia. Se qualcuno magari l'avesse vista o raccolta da qualche parte, per favore contattateci. Deve essere uscita dal cancello e non ce ne siamo accorti. Sono distrutta. Non so se sta bene e ha bisogno della sua medicina per il suo cuoricino. Vi prego, aiutatemi a trovarla".

In tanti stanno esprimendo vicinanza alla figlia di Ornella Muti in queste ore di apprensione, anche Mara Venier, che ha ricondiviso il messaggio e la foto di Tigrisc tra le sue storie. Magari tra i follower della conduttrice c'è qualcuno di quella zona che potrebbe essere d'aiuto. In fondo, si sa, un cane è un componente della famiglia e visto la profonda amicizia fra Mara e 'le Muti' l'aiuto è doveroso.

Il post di Naike Rivelli