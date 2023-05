"Pensati libera ma solo se sei Chiara Ferragni", Naike Rivelli difende l'11enne e spara a zero sull'imprenditrice

Naike Rivelli non fa sconti a Chiara Ferragni dopo il botta e risposta su Instagram con la ragazzina di 11 anni a cui hanno poi chiuso l'account. Giulia - questo il nome della bambina 'dissidente' - aveva criticato l'imprenditrice digitale per l'ennesima foto senza veli pubblicata sul suo profilo, definendola "volgare", e prendendosi la replica del suo idolo che ha ribadito come quel post fosse un messaggio di libertà ed emancipazione femminile.

Tempo qualche giorno di ribalta e l'account di Giulia è stato chiuso per via della sua età. A 11 anni, infatti, non è consentito avere un profilo social ed è proprio su questo punto che Naike Rivelli batte il ferro (ancora molto caldo): "Pensati libera di esporre sui social i tuoi figli minorenni ma solo se sei Chiara Ferragni - dice senza filtri in un video su Instagram - Cose incredibili che accadono solo in Italia. Una ragazzina di 11 anni viene bloccata e cancellata da Instagram perché ha fatto un commento alla signora Ferragni e il mondo si è innalzato per far vedere a tutti che quella bambina non doveva avere un social perché ha solo 11 anni. Ma allora i figli degli influencer, che stanno sui social e sono più piccoli di 12 anni e non sanno neanche di starci, per loro è tutto ok? Va benissimo così? Essere monetizzati su internet, quello va bene".

La figlia di Ornella Muti fa una riflessione incontestabile "Se Instagram e Meta hanno chiuso l'account di Giulia Dedola perché sotto i 12 anni i bambini non possono avere un account (aperto e controllato dai genitori) per via del regolamento Instagram, allora invito tutti a segnalare gli account di minori aperti in rete. Specialmente quelli degli influencer che li privano della loro privacy e monetizzano ogni cosa assieme a loro senza che lo sappiano e senza il loro consenso". L'appello di Naike è durissimo: "Invito i media a tirare fuori le palle, e indagare su come vengono implementate queste linee guida e regole di Instagram. Se i bambini non possono avere account vanno immediatamente chiusi tutti quelli ancora esistenti. Come mai solo ora viene chiuso un account di una undicenne?". La conclusione è severa: "Solo ora che la mamma che ha più account al mondo dei suoi figli in rete, infastidita da un commento di una ragazzina pensante, scatena i suoi follower che segnalano il grave sbaglio di aprire un account a un minore. Ma quello dei suoi figli non è un account di minori? Perché nessuno osa parlarne? Paura? Le regole valgono per tutti, specialmente quelle sui bambini".

Il video pubblicato da Naike Rivelli