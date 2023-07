Naike Rivelli spara a zero su Ferragni e i follower: "In Grecia gratis grazie a voi, persone non pensanti"

Naike Rivelli senza peli sulla lingua, anche stavolta. La figlia di Ornella Muti, famosa per non avere filtri sui social (in ogni senso, ndr), commenta l'ultima lussuosa vacanza di Chiara Ferragni.

L'imprenditrice digitale ha trascorso il weekend a Mykonos per l'addio al nubilato di sua sorella Francesca, insieme all'altra sorella, Valentina, testimoni, damigelle e altre amiche. Tutto gratis, o meglio "supplied", come dice lei. Naike non si trattiene e dice la sua tra le storie Instagram, non la nomina mai direttamente ma non ci sono dubbi che si tratti proprio di lei, che aveva già attaccato qualche mese fa.

"Una nostra influencer di super punta, ma non voglio più fare nomi perché mi scoccio, è andata in Grecia in un resort da 4 mila euro a notte" ha detto Naike, incalzando: "Ospitata dal resort, per dargli visibilità, così che voi, persone non pensanti, potete poi pagare 4 mila euro e altri influencer possono andarsi a fare le vacanze gratis". Un ragionamento preciso, rivolto senza mezzi termini ai follower: "Bravi, siete di un'intelligenza wow. Super cool". Fortunatamente per Naike il video è tra le storie e non in un post, perciò le critiche - che sicuramente saranno tantissime - le staranno arrivando in privato e lei non sarà costretta a rispondere pubblicamente, ma volendo neanche a leggerle.