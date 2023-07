Naike Rivelli su Chiara Ferragni: "Lei spensierata e superficiale, è normale che si scateni l'odio"

Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, dopo aver commentato la vacanza di lusso delle sorelle Ferragni in Grecia, in occasione dell'addio al nubilato di Francesca (che presto si sposerà), è tornata a parlare dell'imprenditrice digitale in un altro video.

Questa volta il tema centrale è il cambiamento climatico con particolare riferimento agli ultimi avvenimenti che hanno tagliato in due l'Italia: al nord nubifragi e al sud incendi. "L'Italia sembra sotto assedio - ha dichiarato Rivelli su Instagram -, abbiamo lasciato la Calabria, dove la nostra famiglia vive, e loro ci raccontano cose assurde. Noi viviamo al nord dove sono caduti chicchi di grandine grandi come una mano. Va bene, non lo vogliamo chiamare cambio climatico... È vero al sud ci sono le mafie che fanno danni, però oggi la siccità rende impossibile contenere il fuochi e quello che succede al nord non credo sia colpa della mafia".

Ecco che a questo punto Naike parla di Chiara Ferragni che negli ultimi due giorni è stata al centro di un'accesa polemica per colpa delle foto che ha pubblicato in cui si trovava su una barca, con alcuni amici, a largo di Salina una delle isole Eolie mentre in Sicilia la terra stava bruciando. L'influencer si è poi difesa, cosa che aveva provato a fare anche il marito Fedez con un cinguettio su Twitter che ha poi cancellato, ma la polemica non accenna a diminuire.

"È un momento in cui siamo tutti spaventati - ha continuato Naike - e anche molto nervosi, penso che questo non dovrebbe separarci, ma che dovremmo unirci e vorrei parlare anche del caso Chiara Ferragni in Sicilia e vorrei dire una cosa alla signora Ferragni che forse non capisce: in un momento così difficile vedere tutta questa spensieratezza e superficialità scatena dell'odio che forse non è giusto, ma succede. Quindi dovremmo essere tutti un po' low key (ovvero moderati, con un basso profilo, ndr) e più seri e parlare di cose un po' più serie e non di cose superficiali così che non abbiamo più tutte le critiche che sono normali in questo momento".