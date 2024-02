Naike Rivelli e Emma Marrone, acceso botta e risposta per una "pelliccia": la replica della cantante

Naike Rivelli commenta la foto di Emma, e lei le risponde per le rime: non è passato inosservato agli utenti di Instagram lo scontro a distanza tra la figlia di Ornella Muti e la cantante prossima a partecipare a Sanremo 2024, destinataria di un'osservazione che non è stata per niente gradita, sia nella forma che nella sostanza.

Tema del botta e risposta è stato il look sfoggiato da Emma nel suo ultimo post che ha annunciato l'imminente inizio del Festival, ovvero una vaporosa pelliccia azzurra presa di mira da Rivelli nonostante fosse palesemente finta: "Ma è fatta di animali questa roba addosso a questa?" ha scritto lei con sarcasmo. Immediate sono state le critiche dei fan e anche la risposta della cantante che le ha risposto con evidente fastidio: "Questa si chiama Emma piacere di conoscerti. La pelliccia è ovviamente e visibilmente finta. Amo molto gli animali e li rispetto. Un bacino tesoro".

A quel punto Naike Rivelli non ha potuto fare altro se non scusarsi: "Perdonami cara, non volevo offendere. Non ti ho riconosciuta nella foto piccola. E perdonami ma la pelliccia sembra vera, non sono un esperta. Grazie mille della risposta, e perdonami si ti ho offeso. Ti seguo e ti stimo" ha scritto ancora Rivelli: "Consiglio da amica, visto che oggi sono in pochi a indossare le pellicce finte, sarebbe tanto bello se lo metti nei tag, sarebbe una grande cosa per noi animalisti". Stavolta però Emma ha preferito sorvolare e non rispondere.