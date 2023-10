Naike Rivelli, la confessione intima: "Al mio fidanzato piaccio pelosa, se tocco il pelo mi lascia"

Che Naike Rivelli abbia una passione per la vulva, e in particolare per i suoi peli, non è un mistero e questo suo interesse è emerso nuovamente ieri, 5 ottobre, in occasione della sua partecipazione a La Zanzara. La figlia di Ornella Muti è stata intervistata da Giuseppe Cruciani in particolare per parlare dei nove maiali del rifugio "Cuori liberi", in provincia di Pavia, che sono stati abbattuti per la peste suina circa due settimane fa. La notizia ha creato un vero e proprio dibattito sui social in quanto i volontari dell'associazione hanno denunciato come sopprimerli sia stata solo una crudeltà in quanto ci avrebbero pensato loro ad accompagnarli verso la morte. Naike avendo lei stessa dei maiali come animali da compagnia è stata interrogata sulla questione da Cruciani, poi come spesso accade nella trasmissione di Radio24 la conversazione è virata su altri temi e Naike si è trovata a parlare dei suoi peli pubici.

"Mi scusi signora Rivelli lei è favorevole al pelo? Io sono fissato con questa domanda... Dimmi una cosa tu hai il pelo? Hai un pelo che straborda anche nelle mutande?", chiede Cruciani. "Io? Io sono tutta pelo, pelo. Lo chiedi a me? Quella della vulva?". "Da quando sto con il mio fidanzato non lo tocco sennò lui mi lascia". Questa risposta ha ovviamente incuriosito ancora di più Giuseppe che quindi ha incalzato Naike con le sue domande. "No, non lo taglio mai, e no non lo coltivo. Ti racconto l'ultima cosa divertente - aggiunge divertita Rivelli - prima di incontrare il mio lui noi ci sentivamo da mesi, poi finalmente arriva sto fatidico momento in cui noi passiamo la prima notte insieme e io dovevo farmi sta ceretta e la volevo fare ma non ci sono riuscita e quindi ho detto non gliela farò vedere, non farò niente". Ma i suoi piani furono cambiati: "E invece alla fine abbiamo fatto e quando lui l'ha vista ha detto 'Oddio grazie a Dio' e da lì sono rimasta una pelosa".

"Se ti chiedesse di depilarti lo faresti o ti piace così?", chiede infine Cruciani. "No, mi piace così adesso, le ascelle le depilo ma più per un discorso di sudore", ha concluso la figlia di Ornella Muti che solo due anni fa aveva lanciato la sua arte della vulva (ovvero dipingere con i peli pubici).