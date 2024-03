Naike Rivelli, il video in russo durante le elezioni: "Non si può incolpare un popolo per le scelte del governo"

Mentre i russi si recavano alle urne, ieri, Naike Rivelli ha pubblicato un video su Instagram a sostegno del Paese (da due anni in guerra con l'Ucraina) che ha confermato con l'88% dei voti Putin alla presidenza. La figlia di Ornella Muti è finita più volte al centro della gogna mediatica per la sua vicinanza alla Russia, dove spesso torna proprio con sua madre, originaria di lì.

Nel video parla in russo e aggiunge i sottotitoli in italiano. "Non condanniamo i popoli per le scelte dei governi e soprattutto non alimentiamo un odio inutile che non risolve problemi" scrive nel post, mentre riprendendosi con lo smartphone spiega: "A tutte quelle persone che si arrabbiano perché andiamo in Russia, vorrei dire che siamo per metà russe. E non si può incolpare un popolo per le scelte del governo e per le scelte politiche. Penso che tutti vogliano la pace. Tutti sono a favore della pace. Quindi non si possono condannare le persone perché vanno a visitare il loro Paese da dove provengono".

Naike Rivelli e Ornella Muti erano state in Russia lo scorso novembre, sollevando un gran polverone. Lo stesso che ha scatenato questo video, al quale in molti stanno replicando indignati, soprattutto per la scelta di parlare in russo (anche se qualcuno fa notare che è l'intelligenza artificiale). "Quando sei in Russia prova a dire 'Putin è un assassino', poi vediamo quanto diventi buona" scrive una follower provocatoriamente, e scrollando si leggono solo dure critiche.