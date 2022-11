"Mi frequentavo con il suo ex marito": Nancy Brilli e la rivalità con Elena Sofia Ricci

La carriera, gli amori e le immancabili "belvate" sono raccontate da Nancy Brilli nella puntata di Belve in onda oggi in seconda serata su Rai2. Dopo Noemi, l'attrice è protagonista dell'intervista di Francesca Fagnani con cui ripercorre i momenti salienti della sua vita privata e professionale che, come anticipa Davide Maggio, comprendono gli episodi segnati da un calcio a Ivano Fossati, uno schiaffo a Paolo Virzì e anche un rapporto difficile con Elena Sofia Ricci per via di una frequentazione con Luca Damiani (con cui era stata sposata nel 1991, per un anno) che - precisa - essere allora già ex marito della collega.

Nancy Brilli e la rivalità con Elena Sofia Ricci

"Non vi siete amate perché lei aveva una frequentazione con suo marito" dice Fagnani introducendo il rapporto difficile con Elena Sofia Ricci che dichiarò che Brilli "veniva a fare l’amica e ascoltava le mie pene d’amore, parlandomi di un misterioso fidanzato, che solo dopo ho scoperto essere il mio ex marito". A tal proposito l'attrice precisa che era "ex marito" e che "non vivevano più insieme e parlavano male l’uno dell’altra, non era vero che era la mia migliore amica e poi ho chiesto scusa".

Sulla lite con Ivano Fossati, con cui Brilli ha avuto una relazione dal 1991 al 1994 e a cui si diceva avrebbe rotto una gamba con un calcio, l'attrice minimizza: "Intanto non ho cominciato io e poi rotto è una esagerazione (…) Niente di ospedaliero" specifica. E sullo schiaffo a Paolo Virzì: "Mi scrisse una lettera dicendomi che chi andava da Pippo Baudo vestita da sera non era credibile in un ruolo di operaia, di fatto abbiamo litigato", afferma, rivelando che da allora i due non si sono più chiariti.

Perché Nancy Brilli è sparita dalle scene

Quanto alla sua scomparsa dalle scene televisive dopo un periodo di grande successo e popolarità, Nancy Brilli racconta un episodio risalente a 18 anni fa. "Sono andata a chiedere in Rai e c'era una funzionaria che mi ha detto che le attrici non erano più le belle ragazze degli anni ‘90 ma erano donne vere (…) Me l’ha proprio detto".

Infine, le dichiarazioni sull'autolesionismo praticato come conseguenza a un periodo di depressione: "L’autolesionismo è un modo di alleviare un dolore interno" spiega, "ci si provocano delle ferite che poi non fanno più male, così si ha come ha la sensazione di gestire il tuo dolore in tutti i suoi aspetti, interiore e esteriore".