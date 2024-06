Nancy Brilli, le parole strazianti per la mamma: "Non mi ricordo di te, la testa ti ha cancellato"

"Mamma. La mia mamma. No, non sono parole che ho detto", inizia così il lungo post su Instagram in cui Nancy Brilli parla di sua madre, morta quando lei aveva appena 10 anni. Una ferita sempre aperta per l'attrice, che su Instagram la ricorda nel giorno del suo compleanno con una serie di vecchie foto in bianco e nero: "89 sono gli anni che avresti compiuto oggi. 50 da quando non ti ho vista più. Chissà dove sei, chissà se esiste un filo, un'energia che ci unisce".

Nancy Brilli non riesce a ricordare il suo volto, la sua voce, nulla: "Non mi ricordo di te, la mia testa ti ha cancellato addirittura dai miei sogni - continua - non avrei potuto sopportare la realtà. Mi ricordo della tua passione per la fotografia, e mi ritraevi spesso. Mi ricordo del tuo parlare tante lingue, imparate da autodidatta. Mi ricordo che neanche tu amavi cucinare, come me. In alcuni flash 'vedo' una scena, anche nei più piccoli dettagli, ma te non appari, il ricordo si sfoca".

"È possibile che il trauma della perdita di un genitore si ripercuota su tutta un'esistenza?" si domanda l'attrice, che conosce già la risposta: "Pare di si. Mi sarebbe piaciuto condividere con te i miei successi, mio figlio, avere i tuoi consigli, raccontarci le sofferenze e i dolori. Mah. Quando me l'hanno detto, che non c'eri più, non ci ho creduto. Ho fatto gli esami di quinta elementare piangendo piano, avevo il fazzoletto di stoffa nella cartella verde, mi asciugavo il naso e gli occhi e scrivevo sul banco, in un grande silenzio. Ho voluto mostrarti a tutti i costi la pagella, mi hanno portato davanti alla tua tomba. Non ho quasi parlato più per un anno. Ho dovuto reimparare, col tempo comunicare è diventato il mio lavoro. Sei con me solo quando scrivo sui quadri che dipingo, ho smesso per dieci anni, voglio ricominciare. Ci sentiamo presto - conclude - in colori nuovi. Buon compleanno, mamma. È successo a qualcuno di rimuovere un ricordo".

Tanti gli amici e i fan che rispondono, confortandola, e lei li ringrazia tutti: "Quanto affetto, grazie! Se mi sono meritata questo, è comunque andata bene. Mi avete fatto un regalo bellissimo".