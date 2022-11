Nancy Brilli: "Sono stata tradita spesso. Sono single e molti uomini sposati mi hanno corteggiata"

Nancy Brilli torna a teatro e al cinema. Ha da poco finito di girare a Malta il film Un weekend particolare e ora la troviamo al cinema con Amici per la pelle, film nel quale recita insieme a Massimo Ghini e nel quale i due sono marito e moglie, i due però lo sono stati anche nella vita reale. A febbraio sarà in teatro con Manola, testo dal libro di Margaret Mazzantini.

Un momento professionale molto attivo che però, inevitabilmente, si porta dietro pezzi del passato che non possono essere dimenticati. In Amici per la pelle si parla di malattia, trapianti, inevitabile quindi pensare alla propria salute, in particolare l'attrice ha da sempre combattuto con l'endometriosi, che l'ha costretta a 8 interventi e a 30 anni per colpa di una cisti tumorale le è stato asportato un ovaio e una tuba, "ma poi è nato Francesco. Sono stata fortunata". Oggi Francesco ha 22 anni, si è laureato in Fashion business a Londra con il massimo dei voti e al momento sta svolgendo un "tirocinio in un'azienda di moda italiana".

Nancy Brilli al cinema con il suo ex marito, Massimo Ghini: "A me piace la fedeltà e lui era un tipo generoso nelle relazioni amorose"

Francesco è nato dall'amore con Luca Manfredi, figlio di Nino Manfredi. La gravidanza e la nascita del figlio sono state per Nancy il periodo più felice della sua vita: "Non ci speravo, ero consapevole delle difficoltà". Ma proprio parlando d'amore, per il film Amici per la pelle Nancy ha recitato fianco a fianco con Massimo Ghini. I due sono stati sposati dal 1987 al 1990. "Noi ci siamo sposati per allegria. Stavamo bene insieme, ridevamo molto e dopo sei mesi eravamo marito e moglie. Il matrimonio non è andato male, è andato corto", ha spiegato l'attrice.

Il matrimonio è stato così breve perché a Brilli "piace la fedeltà e lui era un tipo generoso nelle relazioni amorose. Il matrimonio è stato breve, ma felice. E siamo anche oggi buoni amici". "Quando ho sposato Luca ho sentito un grande senso di famiglia. ho creduto che il matrimonio potesse essere per sempre. Avevo sposato anche i suoceri. Invece, è finito tutto. Lui ha sempre altro da fare. Oggi fa la sua vita. Ha quattro figli". Con i suoceri, i genitori di Luca, ha avuto un buon rapporto: con Nino i rapporti erano "misurati: non era molto espansivo e affettuoso. A Erminia sono stata molto legata. Poi sono arrivati gli schieramenti contrapposti".

"Sono single, uomini sposati mi hanno corteggiata: mi fanno tristezza"

Al momento il suo cuore è libero. "L'ultima storia d'amore lunga è stata quella con Roy. Si dice che ci voglia la metà del tempo della durata di una relazione per superare la separazione. Non so se passeranno sette anni e mezzo. Ora sono a quattro. Non sono a caccia di nuovi amori. In questo periodo - racconta Nancy Brilli - mi hanno corteggiata anche uomini sposati: mi fanno tristezza. La fedeltà è un valore importante. Il tradimento può capitare, ma non può essere uno stile di vita". Alla domanda se ha mai tradito Brilli risponde così: "Sono stata tradita spesso. E mi è capitato di chiudere una storia anche da un giorno all'altro, perché mi piaceva un altro". Con Roy de Vita oggi ha un ottimo rapporto, i figli sono amici. Francesco va in vacanza con loro. Per il resto gli auguro di essere felice. "Se ci sono stati tradimenti? Con gli anni, si scelgono direzioni diverse. Lo abbiamo fatto entrambi".

Brilli è stata legata anche a Ivano Fossati: "L'amore con Ivano è stato molto passionale, anche tumultuoso. Litigavamo spesso. Venivamo alle mani. ma in maniera impulsiva, senza avere intenzione di farci del male. Eravamo innamorati passi. Ora non ci sentiamo più".