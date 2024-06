Naomi Campbell rivela: "I miei figli sono nati tramite maternità surrogata"

Naomi Campbell ha raccontato per la prima volta di aver fatto ricorso alla maternità surrogata per entrambi i suoi figli, una femminuccia e un maschietto, nati rispettivamente nel 2021 e nel 2023. Di loro non si sa nulla, neppure i nomi: la top model 53enne è sempre stata perentoria sul tema della privacy propria e dei piccoli di cui non ha mai rivelato la paternità. In questi anni diverse sono state le ipotesi a riguardo, ma adesso, intervistata al Sunday Times, Naomi Campbell ha ammesso di aver fatto ricorso alla maternità surrogata, altrimenti detta "gestazione per altri", ovvero a quella forma di procreazione assistita in cui una donna provvede alla gestazione per conto di una o più persone che acquisiranno la responsabilità genitoriale nei confronti del nascituro.

Naomi Campbell parla dei figli avuti tramite gestazione per altri

"Sì l'ho fatto", ha risposto Naomi Campbell quando le è stato chiesto se avesse fatto ricorso alla gestazione per altri. "I miei bambini sono tutto per me. Mi fanno avere paura del futuro", aggiunto: "Spero in un mondo migliore per i miei figli. Sono al 110% la mia priorità. Sarò presente il primo giorno di scuola". Per lei essere una madre single è motivo di grande gioia e alle donne che preferiscono non avere figli se non hanno un partner dice: "Cambierete idea, vorrete diventare mamme. Capisco che dal punto di vista economico sia difficile. Ma mia mamma non aveva nulla e ha fatto in modo che le cose funzionassero. E ne è valsa la pena. È fantastico".

I due figli di Naomi Campbell

Naomi Campbell è diventata mamma a 50 anni, nel 2021, stupendo tutti con uno scatto che mostrava il piedino della primogenita tra le sue mani. "Una piccola splendida benedizione mi ha scelto come madre, sono così privilegiata per avere questa anima gentile nella mia vita. Non ci sono parole per descrivere il legame eterno con te, mio angelo" aveva scritto. Qualche mese dopo ha posato per Vogue con la piccolina, specificando: "Non l'ho adottata, è mia figlia". L'attesa della bambina era stata tenuta nascosta non solo ai follower, ma anche a molte delle persone che fanno parte della vita della top model: "Posso contare su una mano il numero di persone che sapevano che stavo avendo lei".

Due anni dopo è arrivato un secondo figlio: "Tesoro mio sappi che sei protetto oltre misura e circondato d'amore dal momento in cui ci hai onorato della tua presenza. Un vero dono di Dio, benedetto! Benvenuto piccolo. Non è mai troppo tardi per diventare madre", aveva scritto a corredo di una foto in cui lo stringeva tra le braccia, tenendo tra le sue dita la manina del piccolo e quelle della sorella. Quanto alla privacy, ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Campbell aveva spiegato: "Hanno il diritto di avere la propria privacy, di crescere in un modo assolutamente normale. E il mio lavoro, la mia presenza pubblica, non dovrebbe interferire con le loro vite. Quindi faccio del mio meglio per proteggerli".