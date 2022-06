Le prime rarissime foto da mamma di Naomi Campbell

Fino ad ora Naomi Campbell si era limitata a mostrare la figlia dalla copertina della rivista Vogue e, sempre di spalle, in una foto pubblicata in occasione della Festa della mamma. Poi più nulla: della sua maternità arrivata a 51 anni e tenuta nascosta fino all'ultimo momento la Venere Nera non ha più parlato, lasciando che i suoi milioni di follower ne fossero informati quel tanto che bastasse a saperla mamma.

Adesso però lo strappo alla regola arrivato via social, con due immagini che mostrano mamma e figlia insieme in un momento di vita quotidiana reso speciale dai primi passi mossi dalla bimba. "Il mio Amore, il mio battito cardiaco inizia a muovere i suoi primi passi" sono le parole a corredo del post, utili a cogliere l'emozione di Naomi nel tenere per mano la figlia alle prese con la sua prima passeggiata su un prato verde.

Il desiderio di maternità e l’interrogativo sul padre della figlia

Naomi Campbell ha sempre dichiarato di voler diventare madre. "Desidero avere figli, grazie alla scienza penso di poterli fare quando voglio” disse nel 2017. Poi a maggio 2021 l'annuncio della nascita della figlia che - ha chiarito qualche tempo dopo - "Non è stata adottata. È la cosa migliore che abbia mai fatto (...) Una splendida, piccola benedizione ha scelto me per essere sua madre” ha aggiunto: “Sono onorata di avere questa anima dolce nella mia vita, non ci sono parole per descrivere il legame che condividerò con te per tutta la vita, mio angelo. Non c’è amore più grande".

Intanto, già all’indomani della notizia della nascita della figlia di Naomi Campbell si sono mossi gli interrogativi su chi potesse essere il padre che, ancora oggi, sembrano destinati a restare tali.