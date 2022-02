Naomi Campbell mostra sua figlia per la prima volta: "Non è stata adottata"

Lo scorso maggio Naomi Campbell è diventata mamma. L’annuncio della top model 51enne ha spiazzato i milioni di fan che, ignari della gravidanza, si sono trovati destinatari della bella notizia con una foto che sui social ha mostrato i piedini della neonata. Oggi, a distanza di quasi un anno dal lieto evento, la Venere Nera ha mostrato il volto della bimba in un servizio che uscirà con il numero di marzo della rivista Vogue.

“Non è stata adottata. È la cosa migliore che abbia mai fatto” ha sottolineato Naomi Campbell che così ha sgomberato il campo da qualsiasi sospetto sulla piccola. Poi ha parlato della maternità come “la più grande benedizione che potessi mai immaginare”, spiegando che la sua gravidanza è stata tenuta nascosta a tutti ad eccezione degli amici più stretti. “Una splendida, piccola benedizione ha scelto me per essere sua madre” ha aggiunto: “Sono onorata di avere questa anima dolce nella mia vita, non ci sono parole per descrivere il legame che condividerò con te per tutta la vita, mio angelo. Non c’è amore più grande”.

Il desiderio di maternità e l’interrogativo sul padre della figlia

Naomi Campbell ha sempre dichiarato di voler diventare madre. “Desidero avere figli, grazie alla scienza penso di poterli fare quando voglio” disse nel 2017 parlando con ES Magazine. E alla domanda se avrebbe avuto lei stessa il bambino o lo avrebbe adottato rispose: “Forse…”.

Intanto, già all’indomani della notizia della nascita della figlia di Naomi Campbell si sono mossi gli interrogativi su chi potesse essere il padre. The Sun pubblicò le dichiarazioni di una fonte vicina alla neomamma certa della presenza di un misterioso fidanzato. “Naomi si è davvero addolcita nell'ultimo anno ed è in una fase meravigliosa della sua vita. Ha vissuto in America con il suo fidanzato ed è davvero felice. Alla fine sembrava il momento per diventare madre e l'emozione è alle stelle” sono state le parole riportate dal quotidiano britannico in riferimento a una storia d’amore tenuta segreta da Naomi e rafforzata durante il primo lockdown. Il legame con il partner, divenuto così forte, avrebbe poi portato la coppia al desiderio di un figlio: “Il primo periodo le ha permesso di fermarsi e fare il punto sulle cose importanti e ha deciso che era il momento di provare a dar vita nel modo più giusto una famiglia”.

A oggi, tuttavia, la modella non ha fatto alcun accenno a un partner. L'ultimo flirt della top model raccontato dalle cronache rosa risale al 2018 ed era quello con l'ex star dei One Direction Liam Payne, più giovane di lei di 23 anni, concluso quattro mesi dopo.