Naomi Campbell accusata di fotoritocco: le immagini a confronto

Naomi Campbell è e resterà sempre la Venere Nera. Ogni sua apparizione è uno spettacolo, e anche oggi che ha 52 anni e red carpet e passerelle continua a calcarli come iconica guest star, cattura gli sguardi di chi si trova ad ammirarla fiera e bellissima. Anche in occasione del party esclusivo organizzato da Vanity Fair per gli Oscar 2023 Naomi Campbell ha incantato i presenti con un elaborato abito haute couture di Sciaparelli: le foto della serata hanno fatto presto il giro della rete e alcune sono state condivise dalla stessa top model sulla sua pagina Instagram.

Più di qualcuno, tuttavia, non ha potuto non notare una certa differenza tra le immagini delle agenzie e quella pubblicata dalla diretta interessata, apparsa modificata nei lineamenti con qualche tecnica di fotoritocco: pelle levigata, zigomi e naso più definiti, pelle sotto le ascelle spianata sono i dettagli evidenti nelle due immagini a confronto che i follower hanno commentato direttamente a margine del suo post. "La prima foto è il peggior fotomontaggio che abbia mai visto", scrive un utente; "Non modificare le tue foto, sei fantastica senza photoshop", continua un altro; "Cosa dobbiamo fare noi se anche Naomi pensa di doversi ritoccare" è il pensiero di chi si unisce alle osservazioni verso artifici come questi che, alla fine, certo non migliorano un aspetto da sempre ammirato in tutto il mondo.