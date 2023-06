Naomi Campbell, secondo figlio a 53 anni: "Non è mai troppo tardi per diventare madre"

Naomi Campbell è di nuovo mamma. A distanza di due anni dalla prima figlia, la supermodella 53enne ha annunciato l'arrivo di un maschietto con un'immagine Instagram che accompagna il pensiero: "Mio piccolo tesoro, sappi che sei amato oltre misura e circondato dall'amore dal momento in cui ci hai onorato con la tua presenza. Un vero dono di Dio, benedetto! Benvenuto Bimbo". E ancora: "Non è mai troppo tardi per diventare madre" ha aggiunto la neomamma, completando la didascalia che accompagna l'immagine di lei con il neonato in braccio e la manina della prima figlia.

Nemmeno stavolta è stato reso noto il nome del bimbo, proprio come non si sa quello della primogenita. Estremamente riservata sulla sua vita privata, Naomi Campbell non ha mai chiarito nulla sulla propria sfera sentimentale, se sia o meno single, se i suoi figli abbiano un padre. L'unica dichiarazione riguardante la sua maternità è stata quella volta a specificare che sua figlia non è stata adottata: "È la cosa migliore che abbia mai fatto" ha detto presentando per la prima volta la bimba in un servizio su Vogue e spiegando come la sua gravidanza fosse stata tenuta nascosta a tutti a eccezione degli amici più stretti. La supermodella non aveva mai fatto mistero del suo desiderio di maternità: "Desidero avere figli, grazie alla scienza penso di poterli fare quando voglio" disse nel 2017. Un desiderio che adesso è stato realizzato per la seconda volta, accolto con gioia da oltre 340mila utenti felici di condividere con lei la sua gioia.