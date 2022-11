Naomi De Crescenzo, star di OnlyFans: "Con i miei video intimi ho comprato casa a Milano in un anno"

Comprare casa a Milano con un solo anno di lavoro, è possibile? Sembrerebbe di sì stando alle parole della star di OnlyFans Naomi De Crescenzo. "In un anno ho comprato casa a Milano", è con questa frase che la modella italo-americana, nota per essere una delle star più richieste e apprezzate di OnlyFans, ha non solo ammesso che con i suoi video hot guadagna cifre spropositate ma ha anche suscitato diverse polemiche sull'attualissimo tema dei cosiddetti "soldi facili".

Durante la sua ospitata nel programma di Massimo Giletti, Non è l'Arena, su La7, la 27enne star della nota piattaforma di intrattenimento online, ha ammesso che facendo video hot su OnlyFans ha guadagnato, in un solo anno, abbastanza soldi per poter prima acquistare prima un'automobile e poi un'intera casa a Milano. Questa dichiarazione ha scatenato il caos in studio dove erano presenti anche Vladimir Luxuria e Mario Adinolfi come opinionisti, soprattutto dopo un commento controverso del padrone di casa, Giletti, che non è stato particolarmente apprezzato da Adinolfi.

"Scusate, se uno in un anno si compra una casa a Milano vuol dire che gli affari navigano» ha detto, infatti, Giletti dopo aver scoperto quanto arrivano a guadagnare le ragazze su OnlyFans. Frase, però, che ha mandato su tutte le furie Antinolfi, che ha accusato Giletti di dare un messaggio sbagliato alle nuove generazioni.

"Non capisci Massimo la pericolosità di questo messaggio, non lo cogli? Cosa significa questo? A mia figlia che fa l’università che gli devo dire? Che dopo che andrà a laurearsi guadagnerà 1500 euro al mese, cosa dovrei dirle, “Guarda a papà, lascia perde gli studi, mettiti davanti una bella webcam e risolvila così? Vogliamo una società di questo genere? Io non la voglio. Quindi il messaggio che voglio far passare da qui è che questa roba è illegale e va chiusa la piattaforma. Punto e basta»