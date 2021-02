Alessandra De Angelis, il parto dopo il covid: è nata Adria Maria

Fino all'ultimo è rimasta in contatto con i suoi followers attraverso i social e poi, alle 9 di lunedì 8 febbraio, ha dato alla luce la sua piccola Adria Maria. A darne notizia è il papà Emanuele D'Avanzo: "Alessandra sta bene", ha scritto sui social il protagonista di Temptation Island già padre di i Beatrice ed Enea. Il nome, particolarissimo, altro non è che il femminile meno tradizionale del nome Adriano, a cui la coppia ha voluto aggiungere il secondo nome Maria.

Per la famiglia d'Avanzo non è certo stato un periodo semplice, negli ultmi quindi giorni infatti, la giovane campana aveva scoperto di essere positiva al Covid e per tutelare la propria famiglia aveva deciso di isolarsi da marito e figli. Fortunatamente al secondo tampone è risultata negativa e questo le ha permesso di affrontare con serenità il terzo parto cesareo, in clinica, così come era stato programmato.

Chi sono Emanuele e Alessandra di Temptation Island

Nel corso della partecipazione a Temptation Island, Emanuele ed Alessandra, campani di origine, sono stati ad un passo dal lasciarsi: erano arrivati sull'Isola innamoratissimi, ma la tentatrice Fabiola era riuscita a far perdere la testa a lui, che aveva deciso di lasciare la sua Ale e uscire con la sexy ballerina; poi il bel napoletano, aveva ritrovato lucidità, e Alessandra, con giudizio e dignità, lo ha perdonato. Saggia scelta: oggi continuano ad essere una delle coppie più amante della trasmissione e della rete, dove lei si è affermata come influencer con oltre 600mila follower.