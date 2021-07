È nata Luna Marì, la figlia di Belen e Antonino Spinalbese

È nata Luna Marì, prima figlia di Belen Rodriguez e del compagno Antonino Spinalbese. L’annuncio è arrivato attraverso i profili social dove la showgirl ha condiviso con i follower questa sua desideratissima gravidanza. "C'è qualcuno che è nato adesso" ha scritto nel cuore della notte - intorno alle 3 - pubblicando tra le storie Instagram un'immagine della bambina e poi un'altra foto insieme al compagno, poco dopo il parto.

Per la showgirl, che il prossimo settembre compirà 37 anni, si tratta della seconda maternità, arrivata otto anni dopo la nascita di Santiago, frutto dell’amore per l’ex marito Stefano De Martino. Prima figlia, invece, per Antonino Spinalbese, che è diventato papà per la prima volta a 26 anni.

La storia d’amore di Belen e Antonino

La gioia per la nascita della loro prima figlia arriva a meno di un anno dal primo incontro tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese. Era agosto 2020, infatti, quando la showgirl e l’allora hairstylist si sono conosciuti a Milano, decidendo di trascorrere poi una settimana a Ibiza insieme ad altri amici. Lì, la scintilla, nonostante la differenza di età di dieci anni. Grazie a lui - estraneo al mondo dello spettacolo e poco presente sui social network - la showgirl ha ritrovato il sorriso dopo la burrascosa fine del matrimonio con Stefano De Martino.

"Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino" confidò lei in un’intervista a Verissimo, durante la quale confermò di aspettare una femminuccia, ma anche di aver affrontato con lui il dolore per un figlio perso: "Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati (..) Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato".

Antonino Spinalbese: "Così mi sono innamorato di Belen"

Un amore profondamente ricambiato quello di Antonino per Belen , definita come “il disegno della mia vita che mi è riuscito meglio". Della modella argentina si è innamorato subito, come un vero e proprio colpo di fulmine. "Il primo segnale l'ho avuto quando, dopo essere stato con lei alcuni giorni ad Ibiza, sono dovuto tornare perché non riuscivo a starle lontano. E poi, un giorno, pensavo così tanto a questa storia che mi sono distratto e ho lasciato la macchina aperta e le luci accese. Così ho chiamato mia sorella maggiore per dirle che mi ero innamorato, e lei mi ha risposto 'Ma di cosa ti sei fatto?' e mi ha buttato giù il telefono".

Ventisei anni, Antonino è un ex hairstylist che oggi ha deciso di fare il 'grande salto' per tentare la carriera di fotografo. Una scelta arrivata proprio a seguito della conoscenza con Belen, che gli ha rivoluzionato la vita e che è stata la prima protagonista dei suoi scatti più belli. A segnare la sua vita la scomparsa del papà e l'amore per la famiglia. "Sono già stato padre delle mie due sorelle. Nella vita ho vissuto momenti spiacevoli, ma adesso li ingrazio, perché sono le cose che ti succedono che formano il tuo carattere" ha raccontato lui, immaginando il matrimonio come una tappa importante e perciò ben riflettuta. "Per me in un rapporto bisogna sposarsi tutti i giorni, è per questo che ogni giorno chiedo a Belen se vuole sposarmi. Ma non per avere un documento, ma perché desidero che questa gioia si rinnovi sempre", ha affermato. Una gioia che oggi ha le tenere sembianze della piccola Luna Marie.

La foto pubblicata da Belen per annunciare la nascita della figlia