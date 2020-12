Il Natale alle Maldive di Jo Squillo non piace al pubblico: "Inopportuno e di cattivo gusto"

Natale alle Maldive per Jo Squillo. Ma i social non perdonano: "Cattivo gusto", scrive qualcuno, giudicandolo inopportuno; "E noi a casa", aggiunge qualcun altro. Protagonista - a furor di popolo - del primo lockdown con le sue dj session da casa, la conduttrice e cantante ha deciso di trascorrere le festività nel lusso del paradiso tropicale. Una scelta che è stata criticata dal pubblico costretto a barcamenarsi tra zone arancioni e rosse dei prossimi giorni imposte dal governo a causa dell'emergenza coronavirus.

Jo ha documentato il suo viaggio nella sua completezza, provando come sempre a trasmettere buonumore ai suoi sostenitori. Look sportivo e valigia alla mano, ha registrato l'arrivo in aereo, la scelta del posto a sedere, il viaggio e poi l'approdo in spiaggia. Peccato però che la sua decisione non è piaciuta a tutti: oltre 300 i commenti. C'è chi polemizza e chi la difende. Lei, intanto, dà appuntamento col suo prossimo djset, trasmesso proprio dall'altra parte del mondo: "E' tempo di festeggiare il Natale, in un modo o nell'altro. Appuntamento il 25 dicembre con Jo in the House special Christmas Party".