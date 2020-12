Il Natale dei vip 2020: da Michelle Hunziker a Luca Zingaretti, ecco le foto di famiglia più belle

Mai come quest’anno il detto ‘Natale con i tuoi’ si arricchisce del senso profondo di un monito che, al netto delle tradizioni, diventa regola fondamentale per arginare la nuova ondata di coronavirus. Niente vacanze sulla neve, nessun cenone affollato da decine di commensali, tantomeno feste o riunioni estese ai parenti lontani: anche per i vip, questo Natale 2020 è all’insegna della famiglia composta per lo più da partner, figli e genitori, come mostrano le tradizionali cartoline social con cui in queste ore i personaggi dello spettacolo stanno augurando buone feste ai follower.

Natale 2020, i vip nelle foto di famiglia

Ecco, allora, Luca Zingaretti e Luisa Ranieri posare insieme alle loro splendide figlie Emma e Bianca con indosso divertenti parrucche, colorate sì ma non quanto i maglioni che Paolo Bonolis e i suoi figli Silvia, Adele e Davide sfoggiano davanti all’obiettivo che ritrae anche mamma Sonia Bruganelli.

In deroga ai lustrini e alle paillettes che di consueto segnano i look natalizi, i Facchinetti hanno scelto di mostrarsi in un confortevole pigiama, rigorosamente uguale per tutti i membri del bel nucleo composto da papà Francesco, mamma Wilma e i due figli Liv e Leone. Anche Melissa Satta ha optato per una tenuta casalinga, arricchita da un simpatico cerchietto tra i capelli nell’immagine che la ritrae con il figlio Maddox e il loro cane a qualche giorno dalla comunicazione ufficiale della fine del matrimonio con il calciatore Kevin Boateng. Decisamente più in linea con la ricorrenza Elisabetta Gregoraci che, sfoggiando un elegantissimo abito rosso con spacco vertiginoso, ha regalato lo scatto di un momento della vigilia di Natale trascorsa insieme all’ex marito Flavio Briatore e al figlio Nathan Falco. Michelle Hunziker, poi, ha posato con il marito Tomaso Trussardi e le figlie Sole, Celeste e Aurora Ramazzotti nel quadretto di famiglia arricchito dalla presenza di mamma Ineke e dei due barboncini, tutti membri dei ‘Trunzirama’. In tre (anzi, quattro, vista la dolce attesa di Chiara Ferragni) anche i Ferragnez, protagonisti di un tenero balletto sulle note di un brano natalizio che ha scaldato i cuori dei fan.

