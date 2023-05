Natalia Mastrota si racconta per la prima volta in tv e rivela: "Ho sofferto di disturbi alimentari"

Natalia Mastrota si è raccontata per la prima volta in uno studio televisivo. La 27enne figlia di Giorgio e Natalia Estrada, da sempre lontana dal mondo dello spettacolo, è stata ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo in onda sabato 6 maggio 2023: dal rapporto con i genitori, separati quando lei aveva solo tre anni, al periodo più buio della sua vita segnato dai disturbi alimentari, la campionessa ha ripercorso le tappe del suo passato e il presente di mamma, compagna di Daniel e campionessa di sci.

Da quando aveva 16 anni Natalia ha scelto di vivere a Bormio: "Mi piace la natura e la montagna" ha raccontato la giovane che grazie alla sua passione è diventata campionessa di sci, uno sport che ha sempre trovato l'appoggio dei suoi genitori. "Mi sarebbe piaciuto vederli insieme come coppia" ha ammesso pensando alla sua mamma e al suo papà che, nonostante la fine della loro relazione, ha comunque sempre visto sereni e in ottimi rapporti anche con i rispettivi partner.

L'intervista è proseguita ripercorrendo il suo periodo più buio: quello segnato dalla bulimia. "A 18 anni ho fatto diete fai da te e questo mi ha portato nel vortice di disturbi alimentari", ha confidato: "Ho sofferto di bulimia per cinque anni. Poi ne ho parlato con mia nonna, mamma della mamma, che mi ha spinto a parlarne. Lo sport mi ha aiutato a venirne fuori. Sono andata in una clinica vicino Londra e ho trovato gli strumenti per guarire".

Una forza grande che è arrivata anche dalla sua prima gravidanza e dall'amore del suo compagno Daniel che l'ha resa madre di Mario e Sasha, di 5 e 3 anni.

(Di seguito, Natalia Mastrota nell'intervista integrale a Verissimo)