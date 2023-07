È nata la figlia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: la prima foto dall'ospedale

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati mamma e papà. La coppia oggi, 20 luglio, ha stretto tra le sue braccia la loro piccola Ginevra. Zelletta ha condiviso la foto di loro tre insieme, mentre la bimba era in braccio a Paragoni. "Mi hai regalato la gioia più grande, ti amo", ha scritto il neo papà su Instagram.

Da qualche giorno l'influencer stava raccontando le sue sensazioni sui social, spiegando che sentiva dolori e scosse. La paura e l'emozione per il parto si sono fatte quindi ogni giorno sempre più preponderanti: "Me la sto facendo sotto di brutto, sono spaventata. Sogno che partorisco un sacco di volte, sono arrivata al limite e non vedo l'ora. Da un'altra parte non voglio che arrivi l'ora, ho paura di sentire troppo dolore o di non controllare le mie reazioni, dire cose brutte o cattive. Andrea ha pazienza però", aveva raccontato Natalia.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, un amore sotto le telecamere

I due si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2019: lui era il tronista e lei una delle corteggiatrici. I due si scelsero e da quel momento non si sono più lasciati, tranne che durante il periodo in cui Zelletta ha partecipato al Grande Fratello Vip.